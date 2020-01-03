Dilek Köse kimdir? Dilek Köse nereli ve kaç yaşında?

Dilek Köse, 1995 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Selebral Palsi hastası Fatoş karakteri ile geçen Dilek Köse hakkında merak edilenler haberimizde... Dilek Köse nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Fatoş karakterini canlandıran Dilek Köse hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Dilek Köse kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DİLEK KÖSE KİMDİR?



Dilek Köse, 1995 yılında İnebolu’da dünyaya gelmiştir. Aslen Yozgat’lıdır. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü'nden mezundur.

Son olarak Kızgın Damdaki Kedi ve Yaban Ördeği isimli tiyatro oyunlarında sahne alan Dilek Köse, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Fatoş karakterine hayat vermektedir. Dilek Köse, 1.65 metre boyunda ve 48 kilodur.

Dilek Köse’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Fatoş) (TV Dizisi)