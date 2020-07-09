Dilhan Naz Özgülüş kimdir? Dilhan Nazözgülüş nereli, kaç yaşında?

Dilhan Naz Özgülüş, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisiyle geçen Dilhan Naz Özgülüş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Dilhan Naz Özgülüş nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Tutunamayanlar isimli dizide Eylem karakterine hayat vermiş olan Dilhan Naz Özgülüş hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Dilhan Naz Özgülüş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DİLHAN NAZ ÖZGÜLÜŞ KİMDİR?

Dilhan Naz Özgülüş, 4 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

2009 yılında Aşk-ı Memnu dizisi ile oyunculuğa başlayan Dilhan Naz Özgülüş, daha sonra Deli Gönül, ve Şehrin Melekleri gibi dizilerde yer aldı. 2018'de Masum Değiliz dizisinde Mısra, 2020 yılında Tutunamayanlar dizisinde Eylem karakterini canlandırmıştır.

Dilhan Naz Özgülüş'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Tutunamayanlar (Eylem) (TV Dizisi)

2018 – Masum Değiliz (Mısra) (TV Dizisi)

2017 – Deli Gönül (TV Dizisi)

2015 – Şehrin Melekleri (TV Dizisi)

2009 – Aşk-ı Memnu (TV Dizisi)