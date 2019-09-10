Dinozor filmi konusu ne?

Dinozorlar çocukların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu yüzden de Dinozor filmi çocuklar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Dinozor filminin konusu ne?

Dinozor filmi insanlık tarihinden neredeyse 65 milyon yıl öncesini anlatıyor. İşte Dinozor filmi konusu…

FİLMİN KONUSU

Bundan 65 milyon yıl öncesinden, İkinci Zamanın Son Kısmı olarak adlandırılan dönemin dünyasından bir öykü anlatıyor Dinozor.Aladar adındaki Iguanodon türü bir dinozor, daha kuluçkadayken kaçırılarak ailesinden ayırılmış ve uzak bir adada Lemur türü maymunlar tarafından büyütülmüştür. Çok büyük bir meteor yağmurunun başlamasıyla birlikte adadaki yaşam tam anlamıyla kaosa dönüşür. Bunun üzerine çareyi anakaraya göç etmekte bulan Aladar ve Lemur ailesinin birkaç üyesi, orada göç halindeki bir dinozor grubuna katılarak güvenli bir sığınak arayışına girerler…