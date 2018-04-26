Dip 4, 5 ve 6. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Dip son bölüm izle!
Dip 4, 5 ve 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Peş peşe yayınlanan fragmanlar dizinin takipçileri tarafından mutlulukla karşılandı. İşte Dip son bölüm izleme linki ve yeni yayınlanan üç tanıtım…
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, bilim kadını olan Bilge'yi bulur.
100 bin kişinin listesindeyiz #Dip pic.twitter.com/RbDyGjENl0
— Dip Dizi (@diptvdizi) 16 Nisan 2018
DİP 4-5 VE 6. BÖLÜM FRAGMANLARI