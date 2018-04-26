Dip 4, 5 ve 6. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Dip son bölüm izle!

Puhu TV'nin yeni dizilerinden Dip 4, 5 ve 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Başrollerini Dip 4, 5 ve 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Baş rollerini İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu, Bülent Emin Yarar, Berrak Tüzünataç, Lale Mansur, Defne Kayalar, Olgun Toker, Gün Koper, Gözde Türkpençe, Can Gox ve Feridun Düzağaç gibi isimlerin paylaştığı Dip son bölüm izleme linki de haberimizde...

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Dip 4, 5 ve 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Peş peşe yayınlanan fragmanlar dizinin takipçileri tarafından mutlulukla karşılandı. İşte Dip son bölüm izleme linki ve yeni yayınlanan üç tanıtım…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, bilim kadını olan Bilge'yi bulur.

DİP 4-5 VE 6. BÖLÜM FRAGMANLARI

DİP 3. SON BÖLÜM İZLE