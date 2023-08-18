Diren Polatoğulları okul fotoğrafını paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde 'Kazım' karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Polatoğulları, okul fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

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Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde ‘Kazım’ karakterine hayat veren Diren Polatoğulları okul fotoğrafını Instagram hesabından “Adam olacak çocukmuş bilesin” notuyla paylaştı.

43 yaşındaki oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Hayranları “Hiç değişmemişsin abi, bakışların hâlâ aynı” diye yazdı.

“TOPLUMUMUZDA BÖYLE İNSAN ÇOK VAR”

Diren Polatoğulları, geçen aylarda Yalı Çapkını’ndaki ‘Kazım’ karakteriyle ilgili şunları söylemişti:

“Baktığımız zaman toplumumuzda böyle insan çok var. Ben çok görüyorum. Sokakta çok güzel muhabbet ettiğiniz, sizi güldüren birisi evde bambaşka biri haline gelebiliyor. Öyle çok insan tanıyorum ben. O yüzden çok gerçek her şey. Sadece okuduğumda yaşla ilgili ‘benim yaşım az değil mi ya bunun için, ufak kalmıyor muyum?’ diye bir endişe oldu bende. Bıyık filan bıraktık, öyle hallettik. Çünkü Afra ile Beril’in kızım olması… Ufak mı kaldım filan dedim ama erken evlenmiş olmuş, problem yok.”