Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Direniş Karatay filmi konusu ve oyuncuları… Direniş Karatay’da kimler oynuyor?
Direniş Karatay filmi konusu ve oyuncuları… Direniş Karatay’da kimler oynuyor?
Tarihi konusuyla dikkat çeken Direniş Karatay filmi televizyon ekranlarında yayınlandığı zamanlarda merak konusu oluyor. Direniş aratay filmi 2018 yılında çekildi ve kadrosuyla, konusuyla merak uyandırdı. İşte Direniş Karatay filminin konusu ve oyuncuları...
Magazin 7 Mart 2019 - 14:17

Direniş Karatay filminde kimler oynuyor? Direniş Karatay filmi tarihimizin önemli savaşlarından birini konu alıyor. Merak uyandıran tarih konulu film Direniş Karatay’ın konusu ve oyuncuları haberimizde…

DİRENİŞ KARATAY KONUSU

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu'nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda;

Mehmet Aslantuğ,
Fikret Kuşkan,
Yurdaer Okur,
Burcu Özberk yer alıyor

Etiketler