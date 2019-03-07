Direniş Karatay filmi konusu ve oyuncuları… Direniş Karatay’da kimler oynuyor?

Direniş Karatay filminde kimler oynuyor? Direniş Karatay filmi tarihimizin önemli savaşlarından birini konu alıyor. Merak uyandıran tarih konulu film Direniş Karatay’ın konusu ve oyuncuları haberimizde…

DİRENİŞ KARATAY KONUSU

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu'nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda;

Mehmet Aslantuğ,

Fikret Kuşkan,

Yurdaer Okur,

Burcu Özberk yer alıyor