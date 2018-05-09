Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul 117. son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul 117. son bölüm ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümde Halime Hatun'un hayatını kaybetmesi sonucu Kayı Obasında derin bir yas baş gösterdi. Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç diziden ayrıldı. Onun yerine başrol kadın oyuncusu olarak Oya Unustası katıldı. Dizi severler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor: Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

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Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde; nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası'ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime'nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası'na büyük bir yas hâkim olmuştu. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul son bölüm özeti ve son bölüm izleme linki…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul'a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya'nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

Halime'nin ölümüyle aç kalan Osman'a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan'ın Ertuğrul'a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime'nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul'a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime'nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası'nda ahvâl ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM