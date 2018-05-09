Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul 117. son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde; nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası'ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime'nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası'na büyük bir yas hâkim olmuştu. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul son bölüm özeti ve son bölüm izleme linki…
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul'a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya'nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…
Ertuğrul Gündüz’ü teselli eder…#YürekYangını#DirilişErtuğrul pic.twitter.com/XwcIjtnHET
— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 9 Mayıs 2018
Halime'nin ölümüyle aç kalan Osman'a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan'ın Ertuğrul'a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime'nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul'a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime'nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası'nda ahvâl ne olacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ FRAGMAN