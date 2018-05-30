Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde; Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos'un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey'le devam etmişti.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han'ı Ögeday'ın karşısına çıkmış ve Ögeday'ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.
Ögeday Han'ın ölüm haberi gelir…#DirilişErtuğrul#YaHürriyetYaŞehadet pic.twitter.com/KbJrroEWmv
— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 30 Mayıs 2018
Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday'a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla'nın hain planları nereye varacak?
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.