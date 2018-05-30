Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul 120. son bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölüm izlemek isteyenler linkini haberimizden bulabilir. Dizinin son bölümünde Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak? soruları yanıt buluyor. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

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Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde; Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos'un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey'le devam etmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han'ı Ögeday'ın karşısına çıkmış ve Ögeday'ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday'a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla'nın hain planları nereye varacak?

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM