Diriliş Ertuğrul 123. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Noyan’ın intikam planı! (Diriliş Ertuğrul 122. Son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul yeni sezona bu akşam 122. son Bölümü ile merhaba dedi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Prens Theodor sulh anlaşması için Ertuğrul Bey’e elçi olarak geliyor. Anlaşma imzalanıyor. Noyan kankardeşinin öldürüldüğünü duyunca deliye dönüyor. Türkler’i Kösedağ’da kıstırmayı planlıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecan yaratan 122. son bölümde başka neler yaşandı?

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Diriliş Ertuğrul efsanesi TRT1 ekranında yeni sezona başladı. Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul 122. Son bölümde; Bamsı ve Turgut'un zaferle dönmesinden sonra Ertuğrul Söğüt'e göç vaktinin geldiğini söylüyor. Gündüz annesi Halime'nin mezarı ile vedalaşıyor. Noyan, Türkler'i önce birbirine düşürmeyi sonra da son darbeyi vurmayı planlıyor. Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 122. Son Bölüm izleme linki ve 123. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Noyan, Anadolu'ya girdiklerinde onlara tabi olmayanları kılıçtan geçirme emri verir. Ancak önce beklemelerini söyler, Noyan'a göre Türkler birbirine düşüp birbirlerinin gözünü oyacaktır. Amacı ise Türkler'i Kösedağ'da kıstırmaktır. Son darbeyi burada vuracaktır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

GÖÇ VAKTİ GELİYOR

Hayme Ana, Ertuğrul'un yiğitlerinin başarı ile döneceğini söyler. Söylediği gibi de olur. Bamsı Beyrek ile Turgut Alp iyi haberlerle döner. Gündüz de yanlarındadır ve Hayme Ana'nın kahramanlığından söz eder. Ertuğrul Bey göçün vakti geldiğini söyler ve Söğüt'e göç başlayacaktır. Hayme Ana, Gündüz'e Söğüt'ün hikayesini anlatır. Gündüz de babası gibi bir yiğit olacağını söyler.

İMPARATORUN OĞLU PRENS THEODOR ERTUĞRUL BEY'İN HUZURUNDA

Nikea'dan imparatorun oğlu elçi olarak gelir. Bamsı ve Turgut şaşırır ama Ertuğrul kendinden emindir. Türkler'in karşısında duramayacaklarını anladıklarını söyler. Bamsı ile Turgut imparatorun oğlunu karşılar. Prens Theodor kendini tanıtır ve Ertuğrul Bey'in huzuruna çıkar. Prens sulh anlaşması için gelmiştir. İstediği barışın kalıcı olmasıdır, yanında da bir sandık dolusu değerli eşyayı hediye olarak getirir. Ertuğrul, barışın bozulma sebebi olarak onları gösterir, prens teminat olarak kendini gösterir. Ertuğrul sulh teklifini geri çevirmeyeceklerini söyler. Ve anlaşma imzalanır. Ertuğrul, Bamsı, Artuk ve Turgut'un keyfi yerindedir. Prens dürüst bir çizgi çizmiştir ama yine de tedbiri elden bırakmayacaklardır.

NOYAN KANKARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Karacahisar'dan haber gelir. Noyan, Ertuğrul'un adamlarının tabakaneyi basıp herkesi öldürdüğünü öğrenir. Noyan'ın kankardeşini de Ertuğrul ile Hayme Ana'nın öldürdüğünü duyar. Noyan ağıtlar yakarak, öfke ile Ertuğrul'un adını sayıklıyor.

Ertuğrul, Moğol tehdidinin bitmediğinin ve yeniden Anadolu'ya saldıracaklarının farkındadır.

HALİME HATUN'A VEDA

Göç vakti geliyor. Ertuğrul Halime'nin mezarına giderek vedalaşıyor. Gündüz de, Hayme Ana'da oradadır. Ertuğrul niyet Söğüt'e gittiklerinin de müjdesini verir. Gündüz'ün gözyaşları arasında dualar edilir. Sonra da Söğüt'e doğru yola koyulurlar.