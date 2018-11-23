Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm 2. fragman: Söğüt’te kıyamet kopacak! (Diriliş Ertuğrul 125. bölüm fragmanı izle)

Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm 2. fragman bugün ekran geldi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Dragos, Söğüt’te gerçekleşecek kıyamet için sevinç naraları atıyor. Dragos'un planı adım adım gerçekleşiyor. İlbilge kılıcını çekip Gündüz’ü idam etmeye kalkışıyor. Ertuğrul Bey ilahi adalete sığınıyor ve hem adaletin yerini bulmasını istiyor hem de oğlunun canını kurtarmaya çalışıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanları...

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Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölümden 2 yeni fragman seyirci karşısına çıktı. Gündüzalp’in hayatı tehlikede. Dragos bir kez daha ortalığı karıştırmayı başarıyor. Ertuğrul, İlbilge’ye ‘katil olarak mimlediğin oğlumun hayatı tehlikededir’ diyor. Sonra Dragos Zangoç kılığında İlbilge’ye yanlış bilgi vererek onun Ertuğrul’a savaş açmasını sağlıyor. Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Ertuğrul oğlunun canını korumak istiyor. Gündüz babası ve kendisinin adını temizlemek istiyor. Dragos ‘kan ve ölüm dolu günler başlıyor' diyor. İlbilge'nin Gündüz'ü öldürmesi için iğrenç bir tuzak kuruyor. Ertuğrul zangoç kılığındaki Dragos'a ‘ “İlahi adalet, tüm zalimlerin, tuzak kuranların hakkından gelecektir!” diyor. İşte Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanları…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 125. BÖLÜM 2. FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

İlbilge, Gündüz'ün tokadından sonra hançerini çekti. Ama sapladığı kişi Ertuğrul oldu. Alpler de bıçaklarını çekti ama Ertuğrul hepsini durdurdu. Dragos bu anları keyifle izledi. Ertuğrul, Gündüz'e ‘bir daha bir hatuna el kaldırmayacağını görmeyeceğim' dedi. Gündüz, İlbilge'nin onlara ihanet ettiğini babasına söyledi. Ertuğrul şaşkınlık içinde her şeyi öğrenmek istediğini söyledi.

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ERTUĞRUL İLBİLGE'Yİ SORGUYA ÇEKİYOR

Ertuğrul, İlbilge'den bir açıklama istiyor. Bu sırada bir yandan da yarasını dağlıyor. İlbilge dehşete kapılmış gibi Ertuğrul'u izleyip, oraya gelip vazifelerinden haberdar ettiğini söylüyor. Ayrıca Gündüzalp'in yaptıklarını da anlatıyor. Babasının boğazına bıçak dayadığını da söylüyor. Gündüzalp de geri kalmıyor ve babasına haddini bildirdiğini söylüyor. Ertuğrul, Gündüz için söylenenin tüm Alpleri katil olarak suçlamak olduğunu söylüyor. Ama İlbilge lafını esirgemiyor, gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyor. Umur Bey'in olanları duyunca onu zapt edemeyeceğini söylüyor. Ertuğrul iftira attığını anlatmaya çalışıyor.

GÜNDÜZALP ZİNDANA ATILIYOR

İlbilge, Ataç Bey'in ardından Gündüzalp'in geldiğini anlatınca Ertuğrul oğluna ‘neredeydin' diye soruyor. Ama Gündüzalp bir şey söyleyemiyor. Alplerden Çağrı atla yarış yaptıklarını birlikte olduklarını söylüyor. Ertuğrul, Gündüzalp ile Çağrı'yı zindana attırıyor.

Ertuğrul Bamsı'dan Savcı ile Osman'ın başının belada olduğunu öğreniyor. Gündüzalp de babası ile gitmek istiyor ama Ertuğrul Bey izin vermiyor. Gündüzalp İlbilge'yi tehdit ederek oradan uzaklaşıyor. Savcı il Osman'ın başı cidden belada. Yüzü kapalı bir adama yakalanıyorlar. Ama Osman bileğine sakladığı hançerle adamı etkisiz hale getiriyor. Savcı çok ağır yaralanıyor. Ağzından kanlar boşalıyor ve hiçbir tepki vermiyor.

UMUR İLE ERTUĞRUL'UN RESTLEŞMESİ

Umur Bey Ertuğrul çıkarken içeri giriyor ve ‘Sen huzuru emniyeti kendin için mi sağlarsın' diyor. Ertuğrul onun Alplerine bir şey yapmadıklarını söylüyor ve katili bulacağını da sözlerine ekliyor. Umur Bey, Ertuğrul'u tehdit ederek onları mezara götüreceğini söylüyor. Ertuğrul da ‘kötü söz gelir kendi sahibinin başını keser' diyor. Ayrıca işlerini yapmalarını ve ayak altında durmamalarını söylüyor.

İLBİLGE GÜNDÜZALP'İN PEŞİNDE

Gündüzalp zindandan kaçıyor. Onun için başını belaya sokmak kardeşlerinden daha mühim değildir. İlbilge nöbetçileri alıkoyup çağrını boğazına bıçak dayıyor. Çağrı Gündüzalp'in kendisinin çıktığını ve yerini söyleyeceğini söylüyor. İlbilge Çağrı'yı soruya çekiyor. İlbilge, Gündüzalp'in kardeşlerinin yanına gittiğini öğreniyor ve telaşla oradan gidiyor.

ERTUĞRUL OSMAN'I KURTARIYOR

Ertuğrul, Osman'ı bulmak için yola koyuluyor. Yolda Umuroğullarının öldürülmüş Alplerine rastlıyor. Buldukları ayak izlerinin peşinden gidip Alplerin cenazelerini de orada bırakmıyorlar. Osman, Savcı'yı sürükleyerek oradan götürmeye çalışıyor. Ertuğrul Osman'ın ayak izlerini buluyor. Peşlerinden gidiyorlar. Osman ile Savcı tam yakalanıyorlarken babası Ertuğrul ve Alpler yetişiyor. Gündüzalp de tam o anda yetişiyor. Ve Dragos da peşinde. Onu arkasından vurarak bayıltıyor. Sonra da sürükleyerek atına bindirip oradan götürüyor. Osman ile Savcı kurtuluyor ama Savcı'nın durumu kötü. Osman ava gittiğini ve Savcı'nın da onun peşinden geldiğini söylüyor. Ertuğrul Osman'a kızıyor. O sırada Savcı gözlerini açıyor.

Ertuğrul, Bamsı ile gidip Gündüz'n tuzağa düştüğünü anlatmaya hazırlanıyorlar. Ancak Umur Bey'in yanına gittiklerinde Gündüz'ün kaçtığını öğreniyorlar.