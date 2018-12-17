Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm 2. fragmanı: Ertuğrul cenk talimatı veriyor!

Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm 2. fragmanı TRT1 tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Ertuğrul hürriyet için düğmeye basıyor. Ertuğrul bu hareketi ''Anadolu imdiye kadar gördüğü en şiddetli cengi görecek!'' sözleri ile ilan ediyor. Emir Bilge Konya'ya Ertuğrul ve kardeşlerinin kellesini göndereceğini söylüyor. İlbilge'nin ağabeyi geliyor ve Dragos'u köşeye sıkıştırıyor ama onun gerçek kimliğini bilip bilmediği gösterilmiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanları...

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, Gündüz'ü düşman elinden kurtarıyor. Gündüz babasından af diliyor. Ağlayarak ‘beni mecbur ettiler beni' diyor. Ertuğrul'un oğlunun bu hali ile yüreği parçalanıyor. Onu suçsuz olduğunu bildiğini söylüyor. Gündüz babasına rızasını almadan ölmekten çok korktuğunu anlatıyor. Ertuğrul oğlunu teselli ediyor ve elini öptürüyor. Ertuğrul oğlunu Nikea'ya yolluyor. Mara, Gündüz'e mektup getiriyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

DRAGOS'UN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜYOR

Ertuğrul Dragos'u yakalamaya bir adım daha yaklaşıyor. Ama Dragos'un adamları buna engel oluyor. Haberi alan Dragos onunla tanışmadan önce daha çok kan akması gerektiğini söylüyor. Dragos'un gözünü kan bürüyor, Ertuğrul'u bitirmek için yeminler ediyor. Dragos Ertuğrul ile oğlunun Söğüt'e varmadan öldürülmesini istiyor. Ama onların Nikea'ya gideceğini öğreniyor ve İlbilge'ye haber salıyor. Drago splanını yapıyor. İlbilge'nin onları öldürmesini ve Türkler arasında bir kan davası başlamasını istiyor. Bu sayede Söğüt'ü işgal etmeyi düşünüyor. Ertuğrul'dan aldığı altınlarla bir ordu kurma emri veriyor.

İLBİLGE BİR KEZ DAHA DÜŞMANIN OYUNUNA GELİYOR

İlbilge elleri kelepçeli Ertuğrıl ve Gündüz ile karşılaşıyor. İlbilge onları tehdit ediyor, okunun yaydan çıktığını söylüyor. Ertuğrul, İlbilge'ye adalet dersi veriyor. İlbilge Ertuğrul'un Gündüz'ü Nikea'ya götürdüğünü öğreniyor. Serbest kalan İlbilge intikam ateşi ile yanıyor.

EMİR BİLGE OBAYI BASIYOR

Emir Bilge Ertuğrul'un oğlunu Nikea'ya gittiğini öğreniyor. Hünkarının bu bilgiyi alınca Eertuğrul'un sadece beyliğini değil kellesini de kaybedeceğini söylüyor. Emir Bahattin Kayı Obasını basmaya gidiyor. Ama öncesinde Dragos'u sorguya çekerek Artuk Bey hakkında bilgi alıyor.

SELCAN NEDEN GELDİ?

Selcan ve oğlu obaya geliyor. Onları gören herkes şaşkınlık içinde. Hayme Ana torunu Süleyman'a el öptürüyor, Selcan'ı da hasretle kucaklıyor. Selcan oğullarını soran Hayme Ana'ya cevap veremiyor.

İLBİLGE İLE ERTUĞRUL KARŞI KARŞIYA

Ertuğrul ile Alpleri bir kez daha İlbilge ile Alpleri ile kıran kırana çarpışıyor.