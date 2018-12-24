Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm 2. fragman yayında! Yeni karakter görünüyor!

Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yeni fragman Ertuğrul'un “Bizi güçlü kılan, Allah’ın davasına gösterdiğimiz sadakattir.” sözleri ile başlıyor Diriliş, İlbilge'nin ağabeyi ile el sıkışıyor. Dragos Ertuğrul'u bitirme planına devam ediyor. Sırma karakteri ortaya çıkıyor. Artuk Bey esir düşüyor ve işkenceye maruz kalıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanları...

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, Selcan ile konuşuyor. Ardından da Artuk Bey’den malumat alıyor. Artuk Bey, Moğol zulmüne direnen alimler ve sanatkarların canının tehlikede olduğunu söylüyor. Emir Bilge, sandığın Ertuğrul’da olduğunu biliyor.

Ertuğrul, Gündüz’ü kaçırıp fidye isteyen Ladis’e gününü göstermek istiyor. Ceza olarak 10 bin altın diyet kesiyor. Kabul etmezse de kaleye giden tüm yolları keseceğini söylüyor. Ayrıca Ertuğrul, Mikis’e Dragos’un adamlarına dikkat etmesini söylüyor. Dragos da o sırada onları dinliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

İLBİLGE: ERTUĞRUL’A İTİMADIM TAM

Ataç Bey, İlbilge ile konuşarak Selcan’ın gelişi hakkındaki endişelerini paylaşıyor. İlbilge ise onu tersleyerek konuşuyor. Çıkışta Dragos onu yakalıyor ve yalakalık yapıyor. Ataç Bey’in uzaklaştığını görünce de ‘daima hizmetinizde olduğumu bilin’ diyor. İlbilge daha fazla bilgi istemediğini söylüyor. Ayrıca bundan sonra Ertuğrul’a itimadının tam olduğunu söylüyor. Ve asıl katil Dragos’un canını alacağını da söylüyor. Zangoçtan Ertuğrul’un işine yarayacak bilgiler istiyor. Dragos, İlbilge’den gördüğü bu muamele sonrası intikam listesine İlbilge’yi de ekliyor.

ERTUĞRUL: İSYAN ÇIKARMAK İSTİYORUM

Artuk Bey Aksakallılar’dan bekledikleri malumatın geldiğini söylüyor. Turgut Bey de görüşmeyi kabul ediyor. Ertuğrul harekete geçeceğini söylüyor. O sırada İlbilge Hatun geliyor. İlbilge göç için Ertuğrul yer bildirmesini istiyor. Ertuğrul ve Alpleri yola koyuluyor. Ertuğrul, Moğollara yardım eden bir isimden söz ediyor. Listede adı yazan herkesi göreve çağırmak ve Moğllara karşı isyan başlatmak istiyor.

EMİR BİLGE ERTUĞRUL’U HEDEF ALIYOR

Emir Bilge, İlbilge’nin ağabeyi ile konuşuyor. Ertuğrul’un kellesini alacağını söylüyor. Ve kız kardeşi hakkında da konuşmak istediğini söylüyor.

DRAGOS ŞİMDİ DE GÜNDÜZ’ÜN GÜVENİNİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Dragos tüccarların İlbilge’nin peşinde olduğu malumatını Gündüz’e getiriyor. Gündüz telaşla harekete geçiyor. İlbilge de çok zaman geçmeden pusuya düştüğünü anlıyor. Etrafları çevriliyor. Dragos da uaktan yaşananları izliyor. Kılıçlar çekiliyor. İlbilge’nin en zor anında da Gündüz yetişiyor.