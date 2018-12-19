Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ertuğrul’un kurtarma planı devrede! (Diriliş Ertuğrul 128. Son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 128. Son bölümü bu akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; İlbilge ile Ertuğrul Bey arasında güven gün geçtikçe artıyor. Artık ikisinin de ortak bir düşmanı var. O da Dragos. Dragos zangoç kılığında İlbilge'yi yeniden doldurmayı deniyor. Ama bunu başaramayınca İlbilge'yi de kara listesine ekliyor. Emir Bilge Ertuğrul'a karşı daha da bileniyor. Peki Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecan yaratan 128. son bölümde başka neler yaşandı?

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Diriliş Ertuğrul dizisi 128. Son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde; Gerçeğin ortaya çıkması ile İlbilge, Ertuğrul’a olan güvensizliğini yeniyor. Onun gösterdiği bir yere göç etmek istediğini söylüyor. Hatta Dragos’un malumatlarını bile geri çeviriyor. Dragos kimliğini daha fazla gizleyebilmek için Gündüz’ün güvenini kazanıyor. Moğol zulmüne direnen alimler ve sanatkarların hedefte olduğunu öğrenen Ertuğrul harekete geçme emri veriyor! Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 128. Son Bölüm izleme linki ve 129. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, Selcan ile konuşuyor. Ardından da Artuk Bey’den malumat alıyor. Artuk Bey, Moğol zulmüne direnen alimler ve sanatkarların canının tehlikede olduğunu söylüyor. Emir Bilge, sandığın Ertuğrul’da olduğunu biliyor.

Ertuğrul, Gündüz’ü kaçırıp fidye isteyen Ladis’e gününü göstermek istiyor. Ceza olarak 10 bin altın diyet kesiyor. Kabul etmezse de kaleye giden tüm yolları keseceğini söylüyor. Ayrıca Ertuğrul, Mikis’e Dragos’un adamlarına dikkat etmesini söylüyor. Dragos da o sırada onları dinliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

İLBİLGE: ERTUĞRUL’A İTİMADIM TAM

Ataç Bey, İlbilge ile konuşarak Selcan’ın gelişi hakkındaki endişelerini paylaşıyor. İlbilge ise onu tersleyerek konuşuyor. Çıkışta Dragos onu yakalıyor ve yalakalık yapıyor. Ataç Bey’in uzaklaştığını görünce de ‘daima hizmetinizde olduğumu bilin’ diyor. İlbilge daha fazla bilgi istemediğini söylüyor. Ayrıca bundan sonra Ertuğrul’a itimadının tam olduğunu söylüyor. Ve asıl katil Dragos’un canını alacağını da söylüyor. Zangoçtan Ertuğrul’un işine yarayacak bilgiler istiyor. Dragos, İlbilge’den gördüğü bu muamele sonrası intikam listesine İlbilge’yi de ekliyor.

ERTUĞRUL: İSYAN ÇIKARMAK İSTİYORUM

Artuk Bey Aksakallılar’dan bekledikleri malumatın geldiğini söylüyor. Turgut Bey de görüşmeyi kabul ediyor. Ertuğrul harekete geçeceğini söylüyor. O sırada İlbilge Hatun geliyor. İlbilge göç için Ertuğrul yer bildirmesini istiyor. Ertuğrul ve Alpleri yola koyuluyor. Ertuğrul, Moğollara yardım eden bir isimden söz ediyor. Listede adı yazan herkesi göreve çağırmak ve Moğllara karşı isyan başlatmak istiyor.

EMİR BİLGE ERTUĞRUL’U HEDEF ALIYOR

Emir Bilge, İlbilge’nin ağabeyi ile konuşuyor. Ertuğrul’un kellesini alacağını söylüyor. Ve kız kardeşi hakkında da konuşmak istediğini söylüyor.

DRAGOS ŞİMDİ DE GÜNDÜZ’ÜN GÜVENİNİ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR

Dragos tüccarların İlbilge’nin peşinde olduğu malumatını Gündüz’e getiriyor. Gündüz telaşla harekete geçiyor. İlbilge de çok zaman geçmeden pusuya düştüğünü anlıyor. Etrafları çevriliyor. Dragos da uaktan yaşananları izliyor. Kılıçlar çekiliyor. İlbilge’nin en zor anında da Gündüz yetişiyor.