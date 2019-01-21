Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm 2. fragman: İlbilge’nin yardım çığlığı! (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izle)

Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün yayınlanan Diriliş yeni bölüm 2. yeni fragmanda; Ertuğrul oğulları ile konuşuyor. Bizans ile Moğolların Türk'leri parçalayarak bölmek istediğini anlatıyor. Dragos, Ertuğrul'un canını almayı kafasına koyuyor. Beybolat'a Ertuğrul'dan bir uyarı daha geliyor. Ayrıca fragmanda Beybolat'a bir şey olduğu ve İlbilge'nin telaşla 'ağabey' diye bağırdığı duyuluyor. İşte Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 132. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 132. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul kendini Dragos olarak tanıtan komutana haddini bildiriyor. Ve kalede Dragos da onları dinlerken önemli bir teklifte bulunuyor. Moğollar’a giden vergileri beraber ele geçirmeyi teklif ediyor. Hem servete kavuşacaklarını hem de Emir Bahattin’in öleceğini söylüyor. Ertuğrul yarı yarıya ganimeti bölüşmeyi teklif ediyor. Oyununu oynayan Ertuğrul gidiyor. Dragos saklandığı yerden çıkıyor. Dragos komutanını Ertuğrul’un önünde ezildiği için azarlıyor. Ardından Mikis’in köstebek olduğunun ortaya çıktığını söylerek öldürülmesini emredir. Ertuğrul’un teklifi Dragos’un iştahını kabartıyor. Bu işin için de bir iş olabileceğini de söylüyor. Ama teklif o kadar büyük ki Dragos kumar oynamak istiyor

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

“ERTUĞRUL BİZİM İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ”

Sırma, İlbilge ile Beybolat’a kavuşuyor. Beybolat ve İlbilge Ertuğru’un müthiş oyunundan söz ediyor. Ayrıca kendini de feda ettiğini anlatıyor. Sırma da Ertuğrul için endişeleniyor. Turgut Alp, Ertuğrul’un sağ salim o kaleden çıkacağını söylüyor.

Komutan, Ertuğrul’un yanına gidip teklifi kabul ettiğini söylüyor. Ertuğrul’u tehdit etmeyi de ihmal etmiyor. Ertuğrul da ondan geri kalmıyor ve dersini veren bir konuşma yapıyor. Ertuğrul başı dik yürüyerek kaleden çıkıyor

MİKİS İÇİN HESAP VAKTİ

Bamsı, Mikis’i kıstırıyor. Hainliğini bildiklerini söylüyor. Mikis’in kaçacak yeri kalmıyor. Bamsı Mikis’i Ertuğrul’a götürüyor. Turgut Alp Mikis’e neden ihanet ettiğini soruyor. Mikis mecbur kaldığını, karısını ve çocuğunu kaçırdıklarını söylüyor. Turgut Alp Dragos hakkında bilgi vermesi durumunda afedilebileceğini anlatıyor. Mikis, Dragos’u tanımadığını söyleyerek bildiklerini anlatmaya başlıyor. Tara’nın adını veriyor. Mikis pazardaki görevinden alınıyor ve ailesi bulununca da sürülmesi emrediliyor. O zamana kadar da zindanda tutulacak.

İLBİLGE AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Beybolat, Eruğrul ile baş başa konuşmak istiyor. Beybolat, Ertuğrul’un kaleden nasıl çıktığını merak ediyor. Ertuğrul bir teklifte bulunduğunu söylüyor ama detay vermiyor. Ertuğrul altınları da kurtaracaklarını söylüyor. Beybolat, Ertuğrul’u yemeğe çağırarak hayırlı bir iş konuşmak istediğini söylüyor. İlbilge ise evlenmektense sürgün edilmeyi göze alıyor. Mengü, İlbilge’nin aşkının farkında. İlbilge bu hayalin hiç gerçekleşmeyeceğini söylüyor. İlbilge, Ertuğrul’un gözünde küçülmekten korktuğunu söylüyor.