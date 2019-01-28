Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm 2. fragman: ‘İşim hiç kolay olmayacak!’ (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün ekrana gelen 2. fragmanda; Osman, babasına evliliği ile ilgili endişelerinden söz ediyor. İlbilge, Selcan, Hafsa ve Hayme Ana’ya Osman ve Ertuğrul’un diğer çocukları ile ilgili korkularını anlatıyor. İlbilge ’İşim kolay olmayacak, annesinin yerini alacağımı sanır’ der. Ona güç veren de Hafsa Hatun olur. İşte Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm fragmanları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133.YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, İlbilge'yi istiyor. İlbilge de tüm aile üyelerinin yanında bu teklifi kabul ediyor. Emir Bahattin, ‘bu ne demek oluyor' diye çıkışıyor. Ertuğrul sözü Beybolat'a veriyor. Emir Bahattin, altınların çalındığını öğreniyor. Beybolat teklife yanıt vermeden kadınları dışarı çıkarıyor. Emir Bahattin'in Kervansaray'a gidip araştırma yapmak istiyor. Ertuğrul savunmasını hazırlayıp hazırlamadığını soruyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

SIRMA ABLASI İÇİN İNTİKAM YEMİNİ EDİYOR

Sırma öfke içinde. Ablasının Emir Bahattin ile neden evlenmek istemediğini anlıyor. Sırma mutluluğuna gölge düştüğünü haykırarak iki cihan bir araya gelse bu evliliğin olmayacağını söylüyor. İlbilge'nin oyun oynadığını düşünerek ablasına karşı intikam yemini ediyor.

İLBİLGE'YE İKİNCİ DARBE SELCAN'DAN

Selcan da o sırada İlbilge'yi iğneleyici sözleri ile köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. İlbilge haberi olmadığını söyleyerek kendini temize çıkarmak istiyor. Hayme Ana da orada. İlbilge, Selcan'ın kuruntu yaptığını ve günahını aldığını söylüyor. Hayme Ana, hatunları susturuyor. Selcan ileri giderek Ertuğrul'un gönlünün Halime Hatun ile mühürlü olduğunu söylüyor. Bu evliliğin siyaset olduğunu anlatıyor. İlbilge de Ertuğrul kararının arkasında olursa ben de duracağım diyerek sözü kestirip atıyor. İlbilge gittikten sonra Hayme Ana İlbilge'nin evlenip hanım olduktan sonra Selcan'a ‘sen ne yapacaksın' diyor.

ERTUĞRUL İLE EMİR BAHATTİN RESTLEŞİYOR

Emir Bahattin altını çalanları bulacağını söylüyor. Ertuğrul verilen vazifenin altından kalkamadığını söylüyor. Ayrıca ona daha itimat etmeyeceklerini söylüyor. Emir Bahattin, kendisi olmasa Moğolların Anadolu'yu talan edeceğini söylüyor. Ama Ertuğrul suçlamalarını ardı ardına sıralıyor. Beybolat Ertuğrul'u sakinleştiriyor. Emir Bahattin altınları çalanı bulmak için harekete geçiyor. Ve Kervansaray'a gidiyor. Beybolat da onunla gidiyor. Yarım kalan meseleyi de dönünce konuşacaklarını söylüyor.

DRAGOS'TAN ERTUĞRUL'A YENİ TUZAK

Dragos çaldığı altınların bir kısmını adamlarına dağıtıyor. Ayrıca Ertuğrul'a altınların yarısını alması için haber gönderiyor. Amacı altınları Ertuğrul'a vermek değil. Onu öldürmek.

SIRMA'DAN İLBİLGE'YE: BENİM SENİN GİBİ BİR ABLAM YOK ARTIK

Sırma, ablasına hesap soruyor. İlbilge hiçbir şeyden haberi olmadığını söylüyor. Sırma ikna olmuyor. Ablasının saadetine engel olmak istediğini söylüyor. Ayrıca ablasının Ertuğrul ile başbaşa görüşürken onun aklını çeldiğini anlatıyor. Ayrıca ‘benim senin gibi anlam yok' diyor. Beybolat içeri giriyor. Son kararı kendisinin vereceğini söylüyor. Sırma ağabeyine kararını açıklaması için baskı yapıyor. Ama Beybolat başlarında daha büyük belalar olduğunu söyleyerek kız kardeşlerini azarlıyor.

ERTUĞRUL NEDEN İLBİLGE İLE EVLENMEK İSTİYOR?

Selcan Hatun ve Hayme Hatun Ertuğrul'a neden Sırma değil de İlbilge ile evlenmek istediğini soruyor. Ertuğrul, Umuroğulları ile Emir Bahattin'in birlik olmasını istemiyor. Ertuğrul, Moğollara karşı durabilmek için bunun gerekli olduğunu anlatıyor. Bu açıklamadan sonra Ertuğrul evlilik kararını oğullarına da anlatıyor. Osman bu kararı hoş karşılamıyor .Hatta İlbilge Hatun'un karşısına dikiliyor. ‘Senin yerin bizim otağımız değil, bu da yeni oyunun mu'diyor.

EMİR BİLGE HESAP VERİYOR

Emir Bilge Kervansaray'da çaldırdığı altınların hesabını veremiyor. Tüm yaşananların Ertuğrul'un suçu olduğunu söylüyor. Ancak başına geleceklerden kurtulamıyor. Beybolat Ertuğrul'u bitirmek üzere görevlendiriliyor. Ayrıca Dragos, Ertuğrul'u öldürmek için planını yapıyor. Ertuğrul ölüm kapanına kıstırılmak istediğinin farkında. Her biri farklı yerden saldıran düşmanlara karşı Ertuğrul hazırlıklı.