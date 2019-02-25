Ertuğrul Bey meydan okuyor! Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında; Ertuğrul ümitlerinin tükenmeden mücadelelerinin devam edeceğini söylüyor. Alıncak, intikam yemini ediyor ve altınları almadan dönmeyeceğini söylüyor. Dragos da altınları peşinde ve zangoç kılığında Ertuğrul'a yanlış bilgi veriyor. Ertuğrul'un adaleti sağladığı topraklarda kimsenin zulüm göstermesine izin vermeyecek. İşte Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Moğolların komutanı Alıncak Osman’ı kaçırtarak onu mankurtlaştırmak için harekete geçiyor. Ertuğrul’a da anlaşma yapmak istediğini söylüyor. Ancak İlbilge Ertuğrul’dan aldığı gizli görevle Alıncak’ın gerçek niyetini öğreniyor. Durumu hemen Ertuğrul’a bildiriyor.

ERTUĞRUL OSMAN’I BULUYOR

Lefke kalesini almak isteyen Alıncak'a da Hülagü Han'ın ağzından sahte bir mektup yazarak, olası bir savaşı durduruyor. İşbirliği yapmak için Lefke kalesine gelen Alıncak Ertuğrul tarafından izleniyor. Alıncak’ın konuşmalarını dinleyen Ertuğrul burada Osman’ın yerini öğreniyor. Osman’ı bulmak için yola koyulan Ertuğrul oğlunun bir Şaman tarafından zehirlendiğini öğreniyor. Ancak Osman iyileşiyor ve sağ salim obasına dönüyor. Kayı Obası’nda büyük coşku ile karşılanan Osman Hayme Ana’ya sarılarak hasret gideriyor.

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BEYBOLAT’IN GÜÇTEN GÖZÜ KÖR OLUYOR

Beybolat Moğollar sayesinde büyük bir güce erişiyor. Bu güçle gözü kör olan Beybolat Söğüt’ün üzerine kabus gibi çökeceğini söylüyor. Ağabeyinin bu gözü kör hallerini İlbilge hayretler içinde izliyor. Süleyman’ı zindana attırıryor. Süleyman’ın zindan da olduğunu öğrenen Ertuğrul onu kurtarmak için hamlesini yapıyor.

KAYI’LAR SALDIRIYA GEÇİYOR

Ertuğrul, Bamsı, Turgut ve oğlu Osman’a gayelerinin Söğüt’le sınırlı olmadığını anlatıyor. Hedeflerinin garp olduğunu söylüyor. Kayı Obası yeni bir cenk başlıyor. Ertuğrul Alıncak’ın adamlarını bir bir temiziliyor. Beybolat ve adamları da bu karşılaşmalardan nasibini alıyor.