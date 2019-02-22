Alıncak’a darbe üstüne darbe! Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı yayında

Diriliş Ertuğrul 136. son bölümü bu akşam ekrana geldi ardından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul obasını basıp oğlunu kaçıran Alıncak’a büyük bir ders vermeye hazırlanıyor. Önce bir şaman tarafından zehirlenen oğlunu kurtarıyor sonra da yeni planları ile harekete geçiyor. Alıncak Ertuğrul’dan aldığı darbelerle deliye dönüyor. Beybolat yaşadığı güç zehirlenmesi ile yeni hatalara imza atıyor. Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan 136. son bölümde başka neler yaşandı? İşte yeni fragman...

Diriliş Ertuğrul dizisi 136. son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Ardından Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 137. yeni bölüm fragmanında, Alıncak Kayı obasını basmayı planlıyor. Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Bey, “Gün bugündür, gerekirse ölelim ama o zalimlere obayı teslim etmeyelim” diyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde, Alıncak’a ve Moğollar’a karşı büyük bir direniş başlatan Ertuğrul yanındaki düşmanı zangoçtan da şüphelenmeye başlıyor. Beybolat ve Sırma’nın tavırları Söğüt’ü yaşanmaz bir hale getiriyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 136. son bölüm izleme linki ve 137. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Moğolların komutanı Alıncak Osman'ı kaçırtarak onu mankurtlaştırmak için harekete geçiyor. Eruğrul'a da anlaşma yapmak istediğini söylüyor. Ancak İlbilge Ertuğrul'dan aldığı gizli görevle Alıncak'ın gerçek niyetini öğreniyor. Durumu hemen Ertuğrul'a bildiriyor.

ERTUĞRUL OSMAN'I BULUYOR

Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazarak, olası bir savaşı durduruyor. İşbirliği yapmak için Lefke kalesine gelen Alıncak Ertuğrul tarafından izleniyor. Alıncak'ın konuşmalarını dinleyen Ertuğrul burada Osman'ın yerini öğreniyor. Osman'ı bulmak için yola koyulan Ertuğrul oğlunun bir Şaman tarafından zehirlendiğini öğreniyor. Ancak Osman iyileşiyor ve sağ salim obasına dönüyor. Kayı Obası'nda büyük coşku ile karşılanan Osman Hayme Ana'ya sarılarak hasret gideriyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

BEYBOLAT'IN GÜÇTEN GÖZÜ KÖR OLUYOR

Beybolat Moğollar sayesinde büyük bir güce erişiyor. Bu güçle gözü kör olan Beybolat Söğüt'ün üzerine kabus gibi çökeceğini söylüyor. Ağabeyinin bu gözü kör hallerini İlbilge hayretler içinde izliyor. Süleyman'ı zindana attırıryor. Süleyman'ın zindan da olduğunu öğrenen Ertuğrul onu kurtarmak için hamlesini yapıyor.



KAYI'LAR SALDIRIYA GEÇİYOR

Ertuğrul, Bamsı, Turgut ve oğlu Osman'a gayelerinin Söğüt'le sınırlı olmadığını anlatıyor. Hedeflerinin garp olduğunu söylüyor. Kayı Obası yeni bir cenk başlıyor. Ertuğrul Alıncak'ın adamlarını bir bir temizliyor. Beybolat ve adamları da bu karşılaşmalardan nasibini alıyor.