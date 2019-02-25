Moğol liderine ağır darbe! Diriliş Ertuğrul 137. yeni bölüm fragmanı yayında… İşte 137. bölüm fragmanı…

Diriliş Ertuğrul heyecanı dinmek bilmiyor, aksiyon artıyor. Diriliş Ertuğrul 136. son bölümü geçtiğimiz akşam ekrana geldi ardından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul obasını basıp oğlunu kaçıran Alıncak’a büyük bir ders vermeye hazırlanıyor. Önce bir şaman tarafından zehirlenen oğlunu kurtarıyor sonra da yeni planları ile harekete geçiyor.

Diriliş Ertuğrul’un son bölümü heyecan içinde gelişmeler içerirken Diriliş Erutğrul 137. bölüm merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 136. son bölüm izleme linki ve 137. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde, Alıncak'a ve Moğollar'a karşı büyük bir direniş başlatan Ertuğrul yanındaki düşmanı zangoçtan da şüphelenmeye başlıyor. Beybolat ve Sırma'nın tavırları Söğüt'ü yaşanmaz bir hale getiriyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul obasını basıp oğlunu kaçıran Alıncak'a büyük bir ders vermeye hazırlanıyor. Önce bir şaman tarafından zehirlenen oğlunu kurtarıyor sonra da yeni planları ile harekete geçiyor. Alıncak Ertuğrul'dan aldığı darbelerle deliye dönüyor. Beybolat yaşadığı güç zehirlenmesi ile yeni hatalara imza atıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

BEYBOLAT’IN GÜÇTEN GÖZÜ KÖR OLUYOR

Beybolat Moğollar sayesinde büyük bir güce erişiyor. Bu güçle gözü kör olan Beybolat Söğüt’ün üzerine kabus gibi çökeceğini söylüyor. Ağabeyinin bu gözü kör hallerini İlbilge hayretler içinde izliyor. Süleyman’ı zindana attırıryor. Süleyman’ın zindan da olduğunu öğrenen Ertuğrul onu kurtarmak için hamlesini yapıyor.

KAYI’LAR SALDIRIYA GEÇİYOR

Ertuğrul, Bamsı, Turgut ve oğlu Osman’a gayelerinin Söğüt’le sınırlı olmadığını anlatıyor. Hedeflerinin garp olduğunu söylüyor. Kayı Obası yeni bir cenk başlıyor. Ertuğrul Alıncak’ın adamlarını bir bir temizliyor. Beybolat ve adamları da bu karşılaşmalardan nasibini alıyor.

ERTUĞRUL OSMAN’I BULUYOR

Lefke kalesini almak isteyen Alıncak'a da Hülagü Han'ın ağzından sahte bir mektup yazarak, olası bir savaşı durduruyor. İşbirliği yapmak için Lefke kalesine gelen Alıncak Ertuğrul tarafından izleniyor. Alıncak’ın konuşmalarını dinleyen Ertuğrul burada Osman’ın yerini öğreniyor. Osman’ı bulmak için yola koyulan Ertuğrul oğlunun bir Şaman tarafından zehirlendiğini öğreniyor. Ancak Osman iyileşiyor ve sağ salim obasına dönüyor. Kayı Obası’nda büyük coşku ile karşılanan Osman Hayme Ana’ya sarılarak hasret gideriyor.