Ertuğrul Bey, Söğüt’ü geri alıyor! Diriliş Ertuğrul 138. yeni bölüm fragmanı geldi! (Diriliş Ertuğrul 137. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 137. son bölümü bu akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Moğolların tepesine çökmeye hazırlanan Ertuğrul, Süleyman ile görüşüyor. Keykavus’u Alıncak’ın elinden kurtaran Ertuğrul, Alıncak’a yeni darbe indirmeye hazırlanıyor. Bu sırada Alıncak da Kayılar’ı ortadan kaldırmaya karar veriyor. Sırma’nın Selcan tarafından hançerlendiğini öğrenen Beybolat öfkeden deliye dönüyor. Selcan’ın canını alacağını söyleyen Beybolat Hayme Ana ile karşı karşıya geliyor. Peki Diriliş Ertuğrul 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecan yaratan 137. son bölümde başka neler yaşandı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

Diriliş Ertuğrul dizisi 137. Son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde; Sırma'nın sağlık durumu iyi değil, Selcan işlediği suçtan dolayı hakkında karar verilene dek tutsak ediliyor. Beybolat kardeşinin başına gelenleri duyunca çılgına dönüyor. Kana kan ile cevap vereceğini söyleyen Beybolat Selcan'ın canını kendisinin alacağını söylüyor. Bu sırada Ertuğrul Moğollar'a karşı bir birlik oluşturuyor. Alıncak Ertuğrul ile baş edemeyince yine ailesine saldırıya geçiyor. Ama tüm bunlar için Ertuğrul'un bir planı var. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 137. Son Bölüm izleme linki ve 138. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Sırma, Selcan'ı öldürmek için hançerini çekiyor, Selcan kendini savunurken Sırma'yı yaralıyor. Olaydan sonra Sırma'nın durumu iyi değil. İlbilge Selcan'ı almaya geliyor. Hayme Ana Selcan'ın yaptığının başına büyük bela açacağını söylüyor. Ama İlbilge'nin onu götürmesine izin verirken de onu kimseye yem etmeyeceklerini söylüyor. Selcan tutsak edilmek üzere götürülüyor. Osman ile Gündüz Selcan'ın götürüldüğünü görünce yanına koşuyorlar. Selcan için karar verilene kadar tutsak edileceğini öğreniyorlar. Emrin İlbilge'den geldiğini duyan Osman daha da öfkeleniyor. Gündüz Selcan'a destek konuşması yapıyor. Osman İlbilge'ye hesap soruyor ama İlbilge törenin böyle olduğunu anlatıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

BEYBOLAT ÖFKE KUSUYOR

Beybolat öfke içinde Hayme Ana'nın yanına gidiyor. Törenin onun ağzından çıkan kelime olduğunu söylüyor. Selcan'ı soran Beybolat ona bunun hesabını soracağını söylüyor. Artuk Bey ona dersini verip sakinleştirmeye çalışılıyor. Ama Beybolat'ın gözü kör ve çıldırmış şekilde bağırmayı sürdürüyor. O sırada İlbilge gelip, onun tutuklu olduğunu söylüyor. Beybolat kana kan ile cevap vereceğini ve Selcan'ı kendi elleriyle öldüreceğini söylüyor. Hayme Ana yargısız infaz yaparsa Beybolat'a buraları dar edeceğini söylüyor.

ALINCAK KAN DÖKMEYE GELİYOR

Alıncak öfke içinde Kayı obasını yok edeceklerini söylüyor. Beybolat'ın da pusatını Kayılar'a vurmasını istiyor. Dragos, Artuk Bey'e Alıncak'ın geldiğini haber veriyor. Alıncak Kayılar'ı bu topraklardan sileceğini söyleyip harekete geçiyor. Hayme Ana ve Ertuğrul'un ailesi Alıncak'a direniyor. Alıncak Kaya Obası'nı kan gölüne çevireceğini söylüyor.

ERTUĞRUL: YIKANA KADAR DURMAYACAĞIM

Ertuğrul, Süleyman Alp'in yanına gidiyor. Tek yumruk olup Moğol'un tepesine çökeceklerini söylüyor. Ertuğrul Alıncak'ın elinden Keykavus'u kurtarıyor. Keykavus onu kurtararak Alıncak'ı sarstıklarını söylüyor. Ertuğrul Alıncak'ı yıkana kadar durmayacağını söylüyor. Ertuğrul Alıncak'ın onlardan şüphelenip obalarını basacağını biliyor. Moğol casusları tarafından bir mektup yazdırıp, Keykavus'u kaçıranın başkaları olduğuna dair izlenim verecek.