Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm 2. fragman: Ve sandık açılıyor! (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izle)

Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. Çarşamba akşamları TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinin yeni fragmanında; Sandık açılıyor, Dragos da heyecanla başında bekliyor ama Ertuğrul onu aklı ile bir kez daha pusuya düşürüyor. Alıncak elindeki her eşyi kaybediyor. Ertuğrul onun şimdi her yere saldıracağının farkında. Beybolat, Ertuğrul’a karşı verdiği savaşta daha da kötüleşiyor. Ertuğrul ne onu ne de obasını affetmeyeceğini söylüyor. Ertuğrul ve ailesi birini gömüyor. Selcan ve Hayme Ana’nın hüznü ölen kişinin Süleyman olabileceğini gösteriyor. İşte Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Dragos hem Keykavus'u hem de sandığı almak için saldırıya geçiyor. Dragos adamlarını gönderiyor, kendi de uzaktan olanları izliyor. Keykavus ellerindeki bağdan kurtulmaya çalışırken Dragos'un adamları sandık ve Keykavus'u ele geçiriyor. Ancak hiç beklemedikleri ve zafere ulaştıklarını sandıkları anda Beybolat ve adamları geliyor. Moğol kılığında çarpışmanın ortasına giren Ertuğrul'un adamları sultanı alıp kaçıyorlar. Beybolat pusuya düşürüldüklerini anlıyor ama yetişemiyorlar. Bamsı geri dönerek İnal'ın canını alıyor. Beybolat acı içinde İnal'ın ölüm anına tanıklık ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ERTUĞRUL: BU SANCAKLARI İNDİRİN

Ertuğrul, Söğüt'te büyük coşku ve sevinle karşılanıyor. Göğsünü gere gere Söğüt'e giriş yapıyor. Ertuğrul obasının girişinde gördüğü sancakları indirilmesini emrediyor. Söğüt'te Kayı sancaklarından başka sancağın olmayacağını söylüyor. Tüm sancaklar Ertuğrul'un emri ile tek tek indiriliyor ve yerlerine Kayı sancakları asılıyor. Sögüt'te sancakların indirilmesi kılıçların çekilmesine sebep oluyor. Ertuğrul, ‘başkasının olanı değil, kendi kılıç hakkını almaya geldiğim' diyor. Ertuğrul ona direnenlerle hesaplaşarak adaletsizce bir iş yapıldığını anlatmaya çalışıyor. Çatıştığı hiçbir adamın canını almayan Ertuğrul onlara sadece varlığını gösteriyor.

İLBİLGE ERTUĞRUL İLE KARŞILAŞIYOR

Sırma ve İlbilge, Ertuğrul'un ona karşı duranları nasıl kılıç hakkı yendiğini görüyor. İlbilge şaşkınlık içinde ‘böyle zırh, pusat uç beyliği makamına girmek olur mu?' diyor. Ertuğrul ona cevap vermiyor. Sonra onu odasına çağırarak söyleyeceklerini orada dinlemek istiyor. Ayrıca Ertuğrul tüm Umuroğullarının pusatlarının toplanmasını emrediyor.

ALINCAK BÜYÜK HEZİMETE UĞRUYOR

Ertuğrul'un adamları onları takip eden Moğollara tuzak kuruyor ve bir anda karşılarına dikilerek onlarla çarpışıyorlar. Turgut Alp ve Alp'ler Alıncak'ı büyük bir hezimete uğratıyorlar.

ERTUĞRUL: KILIÇ HAKKI NAMUSTUR

Ertuğrul elinde katladığı sancağı İlbilge'ye veriyor ve o sancağın oraya ait olmadığını söylüyor. İlbilge, Ertuğrul'a neler olduğunu soruyor. Ertuğrul Beybolat'ın büyük bir hata ettiğini söylüyor. İlbilge kılıç hakkını anladığını ama yaptıklarının baskın gibi olduğunu söylüyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu söylüyor. İlbilge, Ertuğrul için endişelendiğini ve tüm umur obalarını karşısına aldığını söylüyor.