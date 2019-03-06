Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı geldi mi? “Bizden toprak isteyenler, o toprağın altına girerler!” (Diriliş Ertuğrul 138. Son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 138. Son bölümü bu akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul Söğüt’e ayak basıyor. Tüm sancakları indirterek Kayı sancaklarını yerleştirtiyor. Ertuğrul Söğüt’ü geri alırken, Ertuğrul’un adamları da Keykavus’u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Dragos bu şekilde emellerine bir kez daha kavuşamıyor. İlbilge obada olanlardan şikayetçi oluyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu ona anlatıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecan yaratan 138. son bölümde başka neler yaşandı?

Diriliş Ertuğrul dizisi 138. Son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde; Dragos, Keykavus ve sandık için adamlarını harekete geçiriyor ama Ertuğrul'un adamları Beybolat ve Dragos'un adamları çatışırken Keykavus'u kaçırıyor. Ve Ertuğrul, Söğüt'e giriş yapıyor. Halk onu büyük bir sevgi ile karşılıyor. Ertuğrul'un ilk icraatı Kayı sancaklarını astırmak oluyor. Kendisine direnenlerin de haddini bildiriyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 138. Son Bölüm izleme linki ve 139. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Dragos hem Keykavus'u hem de sandığı almak için saldırıya geçiyor. Dragos adamlarını gönderiyor, kendi de uzaktan olanları izliyor. Keykavus ellerindeki bağdan kurtulmaya çalışırken Dragos'un adamları sandık ve Keykavus'u ele geçiriyor. Ancak hiç beklemedikleri ve zafere ulaştıklarını sandıkları anda Beybolat ve adamları geliyor. Moğol kılığında çarpışmanın ortasına giren Ertuğrul'un adamları sultanı alıp kaçıyorlar. Beybolat pusuya düşürüldüklerini anlıyor ama yetişemiyorlar. Bamsı geri dönerek İnal'ın canını alıyor. Beybolat acı içinde İnal'ın ölüm anına tanıklık ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ERTUĞRUL: BU SANCAKLARI İNDİRİN

Ertuğrul, Söğüt'te büyük coşku ve sevinle karşılanıyor. Göğsünü gere gere Söğüt'e giriş yapıyor. Ertuğrul obasının girişinde gördüğü sancakları indirilmesini emrediyor. Söğüt'te Kayı sancaklarından başka sancağın olmayacağını söylüyor. Tüm sancaklar Ertuğrul'un emri ile tek tek indiriliyor ve yerlerine Kayı sancakları asılıyor. Sögüt'te sancakların indirilmesi kılıçların çekilmesine sebep oluyor. Ertuğrul, ‘başkasının olanı değil, kendi kılıç hakkını almaya geldiğim' diyor. Ertuğrul ona direnenlerle hesaplaşarak adaletsizce bir iş yapıldığını anlatmaya çalışıyor. Çatıştığı hiçbir adamın canını almayan Ertuğrul onlara sadece varlığını gösteriyor.

İLBİLGE ERTUĞRUL İLE KARŞILAŞIYOR

Sırma ve İlbilge, Ertuğrul'un ona karşı duranları nasıl kılıç hakkı yendiğini görüyor. İlbilge şaşkınlık içinde ‘böyle zırh, pusat uç beyliği makamına girmek olur mu?' diyor. Ertuğrul ona cevap vermiyor. Sonra onu odasına çağırarak söyleyeceklerini orada dinlemek istiyor. Ayrıca Ertuğrul tüm Umuroğullarının pusatlarının toplanmasını emrediyor.

ALINCAK BÜYÜK HEZİMETE UĞRUYOR

Ertuğrul'un adamları onları takip eden Moğollara tuzak kuruyor ve bir anda karşılarına dikilerek onlarla çarpışıyorlar. Turgut Alp ve Alp'ler Alıncak'ı büyük bir hezimete uğratıyorlar.

ERTUĞRUL: KILIÇ HAKKI NAMUSTUR

Ertuğrul elinde katladığı sancağı İlbilge'ye veriyor ve o sancağın oraya ait olmadığını söylüyor. İlbilge, Ertuğrul'a neler olduğunu soruyor. Ertuğrul Beybolat'ın büyük bir hata ettiğini söylüyor. İlbilge kılıç hakkını anladığını ama yaptıklarının baskın gibi olduğunu söylüyor. Ertuğrul kılıç hakkının namus olduğunu söylüyor. İlbilge, Ertuğrul için endişelendiğini ve tüm umur obalarını karşısına aldığını söylüyor.