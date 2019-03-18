Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm 2. fragman: ‘Hikmete ermeyen, hükümete erişemez!’ (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izle)

Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm 2. fragman bugün yayınlandı. TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni fragmanında; Osman dedesinin hayalini görüyor. Ve hüküm makamına giriyor. Dedesi ona hikmete ermeyen hükmete erişemez diyor. Babasına rüyasını anlatan Osman ondan akıl alıyor. Ertuğrul oğluna öğütler veriyor ve oğlunun sorusu üzerine "Bu postun ateşine dayanamayan kül olur evlat!" Diyor. Osman bu yolda her türlü çileyi göğüsleyeceğini söylüyor. İşte Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Beybolat tarafından pusuya düşürülen Süleyman’ın atını bulan Turgut Alp bir terslik olduğunu anlar. At ve buldukları mektubu hemen Ertuğrul’a yetiştirirler. Bir yandan da Süleyman’ı bulmak için iz sürmeye başlarlar. Beybolat, Süleyman’a işkence yapıp onu konuşturmaya çalışıyor. Süleyman ondan korkusu olmadığını söyleyerek Beybolat’a kafa tutuyor. Ertuğrul’un onları mahvedeceğini söyleyen Süleyman bir kez daha Beybolat’ın öfkesi ile karşılaşıyor.

ERTUĞRUL’UN DRAGOS’A OYUNU

Ertuğrul Dragos’a bir oyun oynar. Dragos’un yerine geçen komutan sandığın kırıldığı söyler. Ertuğrul sandığın zorlandığını söyler. Hatasını telafi etmek isteyen komutanı anlayışla karşılan Ertuğrul, sözleri ile büyük bir ders verir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ALINCAK TÖKEZLİYOR

Alıncak Kayı Obası’na geliyor. Ama daha kapıda darbe almaya başlar. Alıncak Ertuğrul ile yüz yüze gelince de asıl darbeyi alır. Ertuğrul ona adaletin her şeyi yerli yerine koyacağını söyler. Alıncak Ertuğrul’un zafer konuşmasını alttan alır ve Söğüt’ün sahibinin Ertuğrul olduğunu söyler. Tabi Alıncak aldığı yenilgiden sonra Ertuğrul’a içeriden saldırma planı yapar. Ama Ertuğrul da Alıncak’ın bu yenilgiden sonra her şeye saldıracağının farkındadır.

SÜLEYMAN’IN ACISI KAYI OBASINA DÜŞÜYOR

Kayı Obasına Süleyman’ın ölü bedeni gelir. Selcan ve Hayme Ana başta olmak üzere herkesin yüreği dağlanır. Bu acı hepsini kor gibi yakar. Ertuğrul yengesinden Süleyman’ı koruyamadığı için özür diler ama Selcan yas değil intikam vakti olduğunu söyler. Ertuğrul düşmanlarının farkındadır.