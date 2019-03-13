Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Diriliş Ertuğrul 139. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 139. son bölümü bu akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Alıncak, Ertuğrul'un adaleti yeniden sağlaması ile yalnız kalıyor. Alıncak vakit kaybetmeden Ertuğrul'dan intikam almak için harekete geçiriyor. Süleyman önce işkence görüyor sonra da öldürülüyor. Süleyman'ın acısı Kayı Obası'na kor gibi düşüyor. Ertuğrul, Selcan'dan özür diliyor ama Selcan yas değil intikam vakti olduğunu söylüyor. Ertuğrul hem Dragos'ı hem de Alıncak'ı alt edecek yeni planlarını devreye sokuyor. Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan yaratan 139. son bölümde başka neler yaşandı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul dizisi 139. Son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde sandığın açılması ile büyük bir heyecan yaşayan Dragos, Ertuğrul’un oyununa geliyor. Elindeki her şeyi kaybeden Alıncak her şeye saldırıyor. Süleyman’ın ölüm haberi geliyor. Selcan oğlunun ölü bedeniyle büyük bir imtihamdan geçiyor. Beybolat, Ertuğrul ve ailesini yok etmeyi tek amaç ediniyor. Ama Ertuğrul da onu ve obasını affetmeyeceğini söylüyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 139. son bölüm izleme linki ve 140. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Beybolat tarafından pusuya düşürülen Süleyman’ın atını bulan Turgut Alp bir terslik olduğunu anlar. At ve buldukları mektubu hemen Ertuğrul’a yetiştirirler. Bir yandan da Süleyman’ı bulmak için iz sürmeye başlarlar. Beybolat, Süleyman’a işkence yapıp onu konuşturmaya çalışıyor. Süleyman ondan korkusu olmadığını söyleyerek Beybolat’a kafa tutuyor. Ertuğrul’un onları mahvedeceğini söyleyen Süleyman bir kez daha Beybolat’ın öfkesi ile karşılaşıyor.

ERTUĞRUL’UN DRAGOS’A OYUNU

Ertuğrul Dragos’a bir oyun oynar. Dragos’un yerine geçen komutan sandığın kırıldığı söyler. Ertuğrul sandığın zorlandığını söyler. Hatasını telafi etmek isteyen komutanı anlayışla karşılan Ertuğrul, sözleri ile büyük bir ders verir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ALINCAK TÖKEZLİYOR

Alıncak Kayı Obası’na geliyor. Ama daha kapıda darbe almaya başlar. Alıncak Ertuğrul ile yüz yüze gelince de asıl darbeyi alır. Ertuğrul ona adaletin her şeyi yerli yerine koyacağını söyler. Alıncak Ertuğrul’un zafer konuşmasını alttan alır ve Söğüt’ün sahibinin Ertuğrul olduğunu söyler. Tabi Alıncak aldığı yenilgiden sonra Ertuğrul’a içeriden saldırma planı yapar. Ama Ertuğrul da Alıncak’ın bu yenilgiden sonra her şeye saldıracağının farkındadır.

SÜLEYMAN’IN ACISI KAYI OBASINA DÜŞÜYOR

Kayı Obasına Süleyman’ın ölü bedeni gelir. Selcan ve Hayme Ana başta olmak üzere herkesin yüreği dağlanır. Bu acı hepsini kor gibi yakar. Ertuğrul yengesinden Süleyman’ı koruyamadığı için özür diler ama Selcan yas değil intikam vakti olduğunu söyler. Ertuğrul düşmanlarının farkındadır.