Diriliş Ertuğrul 141. yeni bölüm 2. fragman: ‘Ertuğrul koynunda yılan beslemiş!’ (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragman izle)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 141. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 141. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Alıncak'ın karşısına çıkan Ertuğrul, Sultan Keykavus'u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu'nun effedilmesini istemişti ve bu konuda da başarıya ulaştı. Süleyman ölmeden önce katilinin kim olduğunu da mağara duvarına yazmıştı. Süleyman’ın cansız bedeni obaya kor gibi düştü. Selcan’ın yıkılmış halini görenlerin içi parçalanıyor. Osman, Selcan’a güç verecek bir konuşma yaparak onları da evladı gibi görmesini söylüyor.

ERTUĞRUL MERGEN’İ KURTARIYOR

Ertuğrul, ailesinin aldığı büyük yaradan sonra düşmanların üzerine tufan gibi yağmaya karar veriyor.Beybolat’ın yeğenini öldürdüğünü bilen Ertuğrul mezarı başında Selcan’ın gözlerine bakarak intikam yemini ediyor. Bu sırada Mergen'i ele geçiren Alıncak ona işkence ederek mektupları kimin değiştirdiğini öğrenmek istiyor. Mergen gördüğü işkencelere rağmen konuşmuyor. Ertuğrul Mergen’i bulmak için harekete geçiyor. Alıncak ettiği işkencelerden sora Mergen’in canını alacakken Ertuğrul imdadına yetişiyor ve Mergen’i kurtarıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

OSMAN’IN RÜYASI

Osman rüyasında dedesi Süleyman Şah’ı görüyor. Hüküm makamında gördüğü dedesi ona hikmete ermeyenin hükümete ermeyeceğini anlatıyor. Osman kılıcı çekip tahta oturuyor. Osman gördüğü düşü babasına anlatıyor. Ertuğrul oğluna öğüt vererek, ‘Bbu postun ateşine dayanamayan kül olur’ diyor.

BEYBOLAT DRAGOS İLE EL SIKIŞIYOR

Beybolat, Ertuğrul’ın oba beyliğini geri almasını kaldıramayıp önce yeğenini öldürmüştü. Sonra da Bamsı’nın hanesine nifak tohumları ekti. Şimdi ise Dragos ile el sıkışıyor. Dragos, Ertuğrul’un daha da güçlendiğini bildiği için ona karşı yalnız savaşamayacağını anlıyor.