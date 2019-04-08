Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm 2. fragman: Albastı’nın yeni tuzağı! (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izle)

Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı bugün seyirci karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında;Ertuğrul düşmanlarının son çırpınışlarına hazırlıklı ve her türlü ppisliği yaptıklarının farkında. Bamsı'nın oğlu Albastı tarafından kaçırılıyor. Bamsı adeta deliriyor. Ertuğrul, Bamsı'nın sakin kalmasını isterken Albastı oğluna karşılık Alıncak'ı istiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul yeğeninin katili Albastı’ya eline geçirmek için yeni bir plan yapıyor. Bamsı yüzünden Alıncak ile Albastı’yı elinden kaçıran Ertuğrul, Bamsı’yı da Alplikten alıyor. Hafza, Bamsı ile Kayı’dan gitmek istiyor. Ama Bamsı obadan gitmek istemiyor. Çünkü Bamsı gözünü açtığından beri Kayı Obası’nda. Ve Alp başlığını bıraksa da yüreğindeki Kayı’lığı bırakmıyor. Hafza, ise Sırma’nın doldurmaları ile kocasına gözden çıkarıldıklarını söylemeye çalışıyor. Oğlunun Savcı ile kavgasını anlatan Hafza başka bir obaya ya da Nikea’ya gitmek istiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

ERTUĞRUL ALBASTI’YI İSTİYOR

Ertuğrul kurduğu yeni oyunda Alıncak’ı tuzağa düşürmeyi başarıyor. Ertuğrul Alıncak ile karşı karşıya geliyor ve kozlarını paylaşıyor. Alıncak bu dövüşte yenilse de Ertuğrul’a boyun eğmek istemiyor. Ertuğrul, Alıncak Albastı’nın yerini söylemeden onu öldürmeyeceğini haykırıyor. Alıncak Mergen’e çektirdiklerinin aynısını yaşıyor. Ertuğrul’un tek istediği kişi ise Albastı…

DRAGOS VE ALBASTI’NIN PLANLARI

Dragos zangoç kılığında Ertuğrul’un yanındaymış gibi görünüyor. Albastı ile resmen anlaşan zangoç Alıncak’ı Ertuğrul’un tuzağına çekiyor. Ama aslında amacı Ertuğrul’un Alıncak’ı öldürmesi üzerine kurulu. Ayrıca Albastı’nın yorgun Kayı obasına saldırması da planalr arasında. Ancak Alıncak farkında olmadan bu planı bozuyor.

ZANGOÇ İÇİN YOLUN SONU

Ertuğrul Alıncak’ı yakaladıktan sonra hedefinde 2 isim var. Biri Dragos diğeri de Albastı. Ertuğrul Zangoç’un zindana atılmasını istiyor. Zangoç’a oyunun bitiği söylenerek zindana tıkılıyor. Üstelik tam da Albastı ile Dragos ile el sıkışmışken.