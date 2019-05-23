Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı geldi! ‘Alem-i İslam’ı zalimlerin elinden kurtaracağız’

Diriliş Ertuğrul dizisinde final zamanı geldi ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 149. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul, Sırma ve Arıkbuka'nın ortaklaşa kurduğu hain plandan kurtuluyor. İlbilge, Sırma'dan büyük bir darbe yiyor ve obasında artık hükmü kalmıyor. Öte yanan Ertuğrul verdiği evlilik sözünü nihayete erdirmek istiyor. Berke Han'ın yanına giden Ertuğrul, Berke Han'ın yanındaki haini biliyor ve ona da bundan söz ediyor. Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı yayınlandı, 150. bölüm fragmanında atlar zafere sürülüyor. Peki dün yayınlanan ve heyecan yaratan 149. son bölümde başka neler yaşandı?

Diriliş Ertuğrul dizisi 149. son bölümü ile TRT1'de ekrana geldi. Son bölümde, Ertuğrul, Arıkbuka’yı bir kez daha alt ediyor. Yenilgilere doymayan Arıkbuka vazgeçmeden Ertuğrul’u yok etme çabasını sürdürüyor. Sırma evlilik kararından sonra ablasına ikinci darbeyi indiriyor ve beylik töresine devam etmek istediğini söylüyor. Ayrıca Ertuğrul İlbilge ile evliliğini gerçekleştirmek istiyor. Öte yandan Berke Han’ın yanına gitmeyi başaran Ertuğrul ona yanındaki hainden söz ediyor. Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 149. Son Bölüm izleme linki ve 150. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Turgut sağ salim obaya dönüyor. Ertuğrul Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın elinden kurtarıyor. Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğreniyor ve Ertuğrul’u tuzağa düşürüyor. Arıkbuka Ertuğrul’u Sırma sayesinde buluyor. Ancak Arıkbuka ve Sırma’nın hainliği işe yaramıyor. Ertuğrul tuzaktan kurtuluyor.

İLBİLGE SIRMA’DAN DARBE YİYOR

İlbilge, Sırma tarafından ihanete uğruyor. Sırma ağabeyini yok sayan İlbilge’nin obasında hükmü kalmamasını sağlıyor. İlbilge’ye göre hain olan Beybolat Sırma için hala bir kahraman. Taşkın Bey bey otağına oturuyor ve evlilik zamanının geldiğini söylüyor. Taşkın Bey, Sırma’yı kendine istiyor. İlbilge şok içinde olanları izliyor. Taşkın, Sırma’nın rızasını soruyor. Sırma bu evliliğe rızası olduğunu söylüyor. Sırma beylik davasını sürdüreceğini ablasının yüzüne karşı söylüyor. Taşkın, obada artık İlbilge’nin hükmünün kalmadığını söylüyor. Öte yandan Ertuğrul evlilik meselesini sonuca erdirmek için İlbilge ile konuşuyor.

ERTUĞRUL HAİNİ BİLİYOR

Ertuğrul, Arıkbuka’nın yerlerini bildiğini anlatarak ne kadar dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor. Ertuğrul Berke Han’ın yanındaki haini de öğreniyor. Berke Han’ın yanına giden Ertuğrul, yakınındaki hainden söz ediyor. Ancak Ertuğrul’un canı bir kez daha tehlikeye giriyor.