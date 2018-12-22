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Diriliş Ertuğrul dizisine yeni transfer söylentisi! Sürpriz isim geliyor…
Diriliş Ertuğrul dizisine yeni transfer söylentisi! Sürpriz isim geliyor…
Öykü Çelik'in ismi bu sıralar Diriliş Ertuğrul dizisinde anılıyor. Güzel oyuncunun takipçileri yaptığı son paylaşıma Diriliş Ertuğrul ile ilgili düşüncelerini yazdı. 5. sezonuna Ekim ayında başlayan Diriliş Ertuğrul kadrosuna çok konuşulan yeni isimler eklemişti...
Magazin 22 Aralık 2018 - 13:50

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü canlandırdığı diziye yeni sezonda Hande Soral, İlker Aksum gibi isimler katılmıştı. Şimdi de Öykü Çelik’in gelecek bölümlerde dizide olacağı konuşuluyor. Güzel oyuncu en son Savaşçı dizisinde’Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt’ karakterine hayat vermişti.

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Çelik’in son Instagram paylaşımına da bu nedenle yorum yağdı. Genç oyuncu at binerken paylaştığı fotoğraf Diriliş Ertuğrul dizisi ile bağdaştırıldı. Yapılan yorumlardan Öykü Çelik’in Diriliş’ Ertuğrul’un kadrosuna katılması çok olumlu karşılandı. Çelik henüz konu ile ilgili açıklama yapmış değil.

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Son güncelleme: 13:51 - 22.12.2018
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