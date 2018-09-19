Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon için heyecanlı bekleyiş…

Diriliş Ertuğrul bekleyişi sürüyor. Hayranları, bir an önce Diriliş Ertuğrul yeni sezonunu izlemek istiyor. Diriliş Ertuğrul 4. sezonu 121. bölümü ile final yapmıştı. O zamanlar en çok merak edilen yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu yoksa Diriliş Osman mı olacağı sorusuydu. İşte Diriliş Ertuğrul hakkında merak edilenler...

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Diriliş Ertuğrul 5. sezonu ne zaman yayınlanacak? Diriliş Ertuğrul’un adı değişecek mi? soruları Diriliş Ertuğrul dizisinin başlamasına kısa süre kala birçok izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Ekranların aksiyon ve heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonu hakkında büyük bir merak yaşanıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DAN KONSEPT AÇIKLAMASI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’UN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul’da, dizinin “Diriliş Ertuğrul” konseptiyle devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı. İşte, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar;

“Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul” dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. “Diriliş Ertuğrul” daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65’ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ”Diriliş Ertuğrul” konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”