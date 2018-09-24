Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul yeni sezon için heyecan dolu geri sayım…

Hayranları, bir an önce Diriliş Ertuğrul yeni sezonunu izlemek istiyor. Diriliş Ertuğrul 4. sezonu 121. bölümü ile final yapmıştı. O zamanlar en çok merak edilen yeni sezonda Diriliş Ertuğrul mu yoksa Diriliş Osman mı olacağı sorusuydu. İşte Diriliş Ertuğrul'un merak edilen yeni sezonu hakkında detaylar...

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Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonu merakla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul'un adı değişecek mi? soruları Diriliş Ertuğrul dizisinin başlamasına kısa süre kala birçok izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Ekranların aksiyon ve heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında büyük bir merak yaşanıyor…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'da, dizinin “Diriliş Ertuğrul” konseptiyle devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı. İşte, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar;

“Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul” dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. “Diriliş Ertuğrul” daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ”Diriliş Ertuğrul” konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

HANDE SORAL HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Öte yandan Ertuğrul’un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, “Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak” dedi.

Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul’un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral’ın canlandıracağını açıkladı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti.

Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı.

Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?