Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul için yeni şehir yarattılar

Diriliş Ertuğrul dizisi 5. sezona başladı. Nerede çekildiği en çok merak edilen dizlerin başında gelen Diriliş Ertuğrul'da kullanılan mekanlar ve kostümler beğeni topluyor. Peki Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

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Popüler dizi Diriliş Ertuğrul’un büyük bir prodüksiyon maliyeti olduğu biliniyor. İlk iki sezon farklı yerde çekilen Diriliş Ertuğrul 3. sezonunda yeni yerine taşındı. İşte dizinin çekim yeri ve az bilinen detaylar…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul'da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'na 2 plato kuruldu. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu. Diriliş “Ertuğrul” set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası'nda 6000 m2’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m2’lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.



3. SEZONDA TAŞINDI

Alınan karar ile dizinin 3. sezon çekimlerinin Nevşehir (Kapadokya)'de yapılması kararlaştırıldı. Yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın yazdığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan’ın paylaştıkları televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul’un 3. Sezon çekimleri Kapadokya’da yapılacağı sezon başlamadan açıklanmıştı.