Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragman: ‘Bu topraklar ya yurdumuz olacak ya da mezarımız’

Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Dragos, Gündüz'ün öfkesini kullanarak İlbilge ile Ertuğrul'un arasını açıyor. Gündüz Alp'in hançerini çalıp ona büyük bir iftira atıyor. Ertuğrul Bey ise oğluna gösterdiği adaleti ile bir kez daha takdir topluyor. Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Ertuğrul içlerine kadar girdiklerini söylüyor. Umur ve İlbilge’in hedefinde Gündüz var. İlbilge çok yanlış bir adamdan yardım alıyor. Zangoç kılığındaki Dragos’tan Umur ‘bu topraklar ya yurdumuz olacak ya da mezarımız’ diyor. Ertuğrul pusuya düşürülen Osman’ın yardımına yetişiyor. Ayrıca fragmanda Ertuğrul’un ‘’Bizi mezara götürmek isteyen kim varsa; imdi kazdıkları mezarda yatar!’’ Dediği duyuluyor. İşte Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm fragmanları...

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Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragman TRT1’de bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Ertuğrul içindeki düşmanların farkında. Umur Bey'in gözü kör. Kızı İlbilge ise Dragos'un kışkırtmaları ile Gündüz'ün peşinde. Osman bir grup adamın ortasında ve imdanına babası Ertuğrul yetişiyor. İşte Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm fragmanları…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 124. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 123. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, Türk'ü ayakta tutacak isimlerin yazdığı listeden haberdar oluyor. Gizli bir sandıkta bulunan liste gizli odada tutuluyor. Ancak Moğollar bu listeye ulaşıyor. Ertuğrul gizli sandığı ele geçirmek için bir plan yapıyor. Ertuğrul kendi sandığı almak istese de onun hayatının ne kadar değerli olduğu ve Alp'lerin sandığın peşine düşmesi söyleniyor. Ertuğrul Selçuklu Devleti'nin çökmekte olduğunu ve yeni bir devlet kurulmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ertuğrul listede yazanların onun canından kıymetli olmadığını söylüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

OSMAN'DAN İLBİLGE'YE: DEMEK BİR YALANCIYMIŞSIN

Obaya vergi toplamak için gelen Umur Bey tansiyonu yükseltiyor. İlbilge'nin babası Umur Bey'in Hayme Ana'ya çıkışı Gündüz Alp'in hançer çekmesi ile sonuçlanıyor. Gündüz Umur Bey ve adamlarına tehditler savuruyor. Hayme Ana'nın müdahalesi ile Gündüz, hançerini indiriyor. Artuk Bey ortalığı sakinleştiriyor ve Umur'un görevini yapması için ortam sağlayacağını söylüyor. Ayrıca haddini bilmezse bedelini ödeyeceğini de söylüyor. Osman İlbilge'ye yalancı olduğunu söylüyor.

DRAGOS'UN TEOKLES'İ ÖLDÜRME PLANI

Dragos Teokles'in peşinde. Teokles de tehditin farkında ve sürekli kendini kullanıyor. Dragos papazın adını kullanarak Teokles'e bir adam gönderiyor. Dost görünümlü bu adam çaktırmadan Teokles'in ilacına zehir karıştırıyor.

OSMAN'DAN AĞABEYİNE DERS

Gündüz, Artuk Bey'e neden alttan aldığını soruyor. Hayme ana Gündüz'ün haddini aştığını söylerken içeri Osman giriyor. Babası yokken onun itibarını korumalıyız diyerek ağabeyine ders verir ve “Babamın on yıldır kanıyla, canıyla, itinayla kurduğu Söğüt'ü senin öfken yüzünden başımıza yıktıramayız ağabey.”

Der. Ancak Gündüz'ün gözü öfkeden başka bir şey görmez. Hayme Ana Artuk Bey'in bu işin asıl yapılacağını göstereceğini söyler. Ancak Gündüz ikna olmaz. Osman tahrike gelip haklıyken haksız duruma düşmemeleri gerektiğini söyler. Ancak Gündüz onu da dinlemez.

İLBİLGE: GEREKİRSE KAN DÖKECEĞİZ

Umur Bey vergi görevi için liderliği İlbilge'ye veriyor. İlbilge bu işi hakkıyla yapacağını gerekirse karşı gelenlere diz çöktüreceğini söylüyor. Umur Bey'in hasta olduğu ve vazifeyi İlbilge'nin yapacağı söyleniyor. Dragos da uzaktan bu konuşmaları dinliyor. İlbilge, Artuk Bey ve Gündüz'e güvenemeyeceklerini söylüyor. Dragos duyduklarından çok memnun oluyor. Çünkü İlbilge Artuk Bey'in onlara yol göstermemesi ya da herhangi bir sorun yaşanması durumunda gerekirse kan döküleceğini söyler. Dragos allem edip kallem edip İlbilge'nin karşısına geçip Gündüz ile ilgili konuşur. Gündüz'ün babasının ilk göz ağrısı olduğunu ve onun için her şeyi yapacağını söyler. İlbilge zangoç kılığındaki Dragos'a altın verir ve daha çok bilgi karşılığında daha da çok vereceğini söyler.

ERTUĞRUL ALTIN YAY İLE DÖNÜYOR

Bamsı ve Turgut Alp Ertuğrul'u dere tepe arıyor ama bulamıyor. Ertuğrul Bey onları buluyor. Bamsı Ertuğrul'un eyerindeki 3 oklu altın yayı fark eder. Ertuğrul zamanı gelince her şeyi anlatacağını söyler.

OSMAN İLBİLGE'YE GİDİYOR

Osman, İlbilge'den hesap sormaya gidiyor. Kapıda ona engel olmaya çalışanlara da dersini veriyor. Osman İlbilge'nin neden yalan söylediğini sorguluyor. Hatta ‘keşke beni kurtarmaya gelmeseydin'diyor. En çok da babasına zarar verdiği için üzülür.

ERTUĞRUL: KENDİ HÜR BEYLİĞİMİZİ İLAN EDECEĞİZ

Bamsı yaşananlardan dolayı tedirgin. Ertuğrul ‘'Türk aç kalır, susuz kalır lakin devletsiz kalmaz.” Diyor ve Söğüt'te kendi hür beyliklerini ilan edeceklerini söylüyor. Devletin başta olmadığı için kuzgunların üşüştüğünü de belirtiyor. Ertuğrul sadece Söğüt'ün değil Anadolu'nun yurtları olduğunu söylüyor.

GİZLİ ODA BULUNUYOR

Ertuğrul, Bamsı ve Turgut Alp, Emir Bahattin'i görmek için saraya gidiyor. Kapıda silahlarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Emir Bahattin, Ertuğrul'un canını sıkacak bir konuşma yapıyor. Bahattin devriye birliğini soruyor ama Ertuğrul bu soruyu da tersleyerek cevaplıyor. Bir'de Ertuğrul'a ‘ Devletimiz elden giderse canında elden gider' diyor. O sırada Bamsı ile Turgut Alp gizli odayı arıyor. Bamsı ümitsizliğe kapılsa da Turgut Alp gizli odayı buluyor.