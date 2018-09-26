Diriliş Ertuğrul hayranlarının yeni sezon bekleyişi… Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

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TRT1’in fenomen dizisi 121. bölümüyle sezon yapan dizi tatile girmişti. Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu dizinin yayın tarihi açıklandı mı? Diriliş Ertuğrul'un 5. ne zaman başlıyor? Final bölümünde neler olmuştu? soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte 5. sezona dair bilgiler…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

HANDE SORAL DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNDE!

Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’a yeni bir isim katılıyor. Yapılan açıklamaya göre ünlü oyuncu Hande Soral, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil oldu. Halime’nin vefatından sonra Ertuğrul Bey ile evlenecek olan Zeydan’ı oynamaya hazırlanan Hande Soral, yeni sezonda izleyici ile buluşacak. Hande Soral, sosyal medya hesabından haberi sevenleriyle paylaştı. Soral, Zeydan karakterini canlandıracağı öğrenildi.

İSİM AYNI KALIYOR

“Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul” dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. “Diriliş Ertuğrul” daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65’ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ”Diriliş Ertuğrul” konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”