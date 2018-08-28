Diriliş Ertuğrul yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul, en çok izlenen dizilerden biri... Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk, Hülya Darcan, Cemal Hüna'nın yer aldığı dizinin öne çıkan oyuncuları ise Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Osman Soykut, Murat Garipağaoğlu, Sinem Öztürk, Batuhan Karacakaya, Burçin Abdullah, Celal Al, Hakan Serim, Edip Zeydan, Yaman Tümen ve Ayberk Pekcan'dan oluyor. Dizi severlerin sıkı takibi altından olan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte dizi hakkında son gelişmeler...

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Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmenliğini Metin Günay, yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Yapım ekibinden henüz yeni sezon tarihine dair bir açıklama gelmedi. Ancak geçen yıl yeni sezon Ekim ayında başlamıştı.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı.

Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan'dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası'na gelebilecekler mi? Osman'ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman'a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday'ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?