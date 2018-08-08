Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul’un 5. yeni sezon tarihi ne? Finalde neler yaşanmıştı?

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Finalde neler olmuştu? soruları dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. TRT1'in fenomen dizisi 121. bölümüyle sezon yapan dizi tatile girmişti. Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu dizinin yayın tarihi açıklandı mı? 122. yeni bölüm ve yeni sezon yayın tarihi belli mi? İşte ayrıntılar...

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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul’un 5. ne zaman başlıyor? Final bölümünde neler olmuştu? soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte 5. sezona dair bilgiler…

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. ve yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin geçtiğimiz sezonda Ekim ayında başlamıştı. Dizinin yine aynı ay içerisinde başlayabileceği tahmin ediliyor. Dizinin yeni sezon tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşıldığında diziyle ilgili haberlerimiz arasında mutlaka yer alacaktır.

YENİ SEZONUN İLK FRAGMANI EYLÜL’DE

Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon tarihi ile ilgili yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yılda yeni fragmanın Eylül ayında yayınlandığı düşünüldüğünde bu seneki yeni sezon tanıtımının ya da ilk bölümünün Eylül ayında yayınlanacağını tahmin ediyoruz.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ İZLE