Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş’te yeni bölüm bekleyişi…

Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranları yeni sezon yeni bölüm ne zaman başlayacak merak ediyor. Hayranları, bir an önce Diriliş Ertuğrul yeni sezonunu izlemek istiyor. 121. bölümü ile sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam mı?

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Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonunda izleyiciler ismi değişecek mi merak ediyor. Kulislerde Diriliş Osman olacağı yönünde haberler yayılıyordu fakat yapılan açıklama ile yeni sezonda da Diriliş Ertuğrul ismi ile devam edeceği duyuruldu. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon yeni bölüm ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

İSİM AYNI KALIYOR

“Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul” dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. “Diriliş Ertuğrul” daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ”Diriliş Ertuğrul” konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

