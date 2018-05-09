Diriliş Ertuğrul’a yeni bir oyuncu katılıyor! Oya Unustası kimdir, kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul'da geçen hafta Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç diziye veda etmişti. Bu hafta diziye yeni bir başrol oyuncusu katılıyor. Dizi severler yeni oyuncu Oya Unustası'nın hayatını merak ediyor. Oya Unustası kimdir, kaç yaşındadır? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

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Oya Unustası kimdir, kaç yaşındadır? İzleyiciler Diriliş Ertuğrul’un yeni başrol oyuncusunu merak ediyor. Dizinin yeni sezonda birçok değişikliğe gideceği iddia edilmişti. Bu iddialara göre; Ertuğrul Bey’i canlandıran Engin Altan Düzyatan’ın diziden ayrılacak ya da ünlü oyuncu yeni sezonda da devam edecek, ücretine zam yapılacak. Haberimizden Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni başrol oyuncusu Oya Unustası hakkında merak edilenler…

OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmeni. İki ablası, bir abisi var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü’nden mezun oldu. Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım'ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz'ün birinci olduğu Miss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20'ye giren finalistlerden oldu.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) birlikte rol aldı.

Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.

Filmleri ve dizileri :

İzmir Çetesi

Sevdaluk

Beyaz Karanfil

Kalbim Ege'de Kaldı