Diriliş Ertuğrul’da Burak Özçivit sürprizi! Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman?

Diriliş Ertuğrul hayranları Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merakla araştırırken dizi hakkında yeni gelişmeler de gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda Osman Gazi adıyla seyirciyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'yi kimin oynayacağı merak konusuydu ve iddialara göre belli oldu. Burak Özçivit yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Osman Gazi'de yer alacak...

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Diriliş Ertuğrul’un sezon finali merak uyandırıcı şekilde bitmişti ve Ertuğrul Bey, içerisinde oğlu Osman’ın da bulunduğu obasıyla birlikte Bilecik Söğüt’e doğru yola çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda yapımcı tarafından Diriliş Ertuğrul hakkında önemli gelişmeler paylaşıldı. Yapımcı Mehmet Bozdağ Diriliş Ertuğrul’un finalinin Bilecik’te gerçekleşeceğinin sinyalini vermiş ve dizinin Osman Gazi’ye doğru ilerleyeceğini ifade etmişti. İddialara göre Osman Bey’i canlandıracak olan ismin Burak Özçivit olduğu öğrenildi. Burak Özçivit daha önce de Muhteşem Yüzyıl isimli tarihi dizide Malkaçoğlu karakterini canlandırmıştı.

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNA GEÇİLİYOR

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da artık Osman Gazi dönemi başlıyor. Dizide, Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'i ise Burak Özçivit canlandıracak. Yeni sezonu merakla beklenen dizide Özçivit, Ertuğrul Bey'in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olan Osman Bey'i canlandıracak.