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Diriliş Ertuğrul’da final öncesi beklenmeyen ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor
Diriliş Ertuğrul’da final öncesi beklenmeyen ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor
Yayınlandığı gün reyting galibiyetini kaptırmayan Diriliş Ertuğrul'da final öncesi diziden ünlü bir ismin ayrılacağı öğrenildi. Diriliş Ertuğrul'un önümüzdeki Çarşamba yayınlanacak 143. bölümüyle Ertuğrul Gazi'nin izleyenler tarafından adeta nefret edilen düşmanı Uranos'un öleceği ortaya çıktı. Uranos'u Uğur Karabulut canlandırıyordu.
Magazin 8 Nisan 2019 - 12:01

Diriliş Ertuğrul’da final öncesi büyük olaylar yaşanmaya devam ediyor. Herkes final bölümünde Ertuğrul Gazi’nin ölüm sahnesini merakla beklerken diziden ünlü bir ismin ayrılacağı ortaya çıktı. Diriliş Ertuğrul’un önümüzdeki Çarşamba yayınlanacak 143. bölümüyle Ertuğrul Gazi’nin düşmanı Uranos’un öleceği öğrenildi. Dizide Uranos’a Uğur Karabulut hayat veriyordu.

ÜNLÜ İSİM VEDA EDİYOR

Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi ünlü isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul’da, daha önce ‘Mehmetçik Kutül Amare’, ‘Hayat Şarkısı’ ve ‘Yedi Güzel Adam’ gibi dizilerde oynayan Uğur Karabulut’un vedası olay olacak.

İZLEYENLER TARAFINDAN SEVİLMİYORDU

Canlandırdığı Uranos karakteriyle dizi severler tarafından pek beğenilmese de gerçek hayatında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Karabulut, önümüzdeki bölümle Diriliş Ertuğrul’a veda edecek.

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