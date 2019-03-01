Diriliş Ertuğrul 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul’da Söğüt zaferi…

Diriliş Ertuğrul’da heyecan devam ediyor. Diriliş Ertuğrul 138. bölüm fragmanında neler yaşandı? Son bölümde; Sırma’nın sağlık durumu iyi değil, Selcan işlediği suçtan dolayı hakkında karar verilene dek tutsak ediliyor. Beybolat kardeşinin başına gelenleri duyunca çılgına dönüyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı detayları…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alıncak Ertuğrul ile baş edemeyince yine ailesine saldırıya geçiyor. Ama tüm bunlar için Ertuğrul’un bir planı var. Oyuncu kadrosunda Engin Altandüzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Batuhan Karacaya gibi isimleri barındıran Diriliş Ertuğrul son bölümde başka neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 137. Son Bölüm izleme linki ve 138. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

BEYBOLAT ÖFKE KUSUYOR



Beybolat öfke içinde Hayme Ana’nın yanına gidiyor. Törenin onun ağzından çıkan kelime olduğunu söylüyor. Selcan’ı soran Beybolat ona bunun hesabını soracağını söylüyor. Artuk Bey ona dersini verip sakinleştirmeye çalışılıyor. Ama Beybolat’ın gözü kör ve çıldırmış şekilde bağırmayı sürdürüyor. O sırada İlbilge gelip, onun tutuklu olduğunu söylüyor. Beybolat kana kan ile cevap vereceğini ve Selcan’ı kendi elleriyle öldüreceğini söylüyor. Hayme Ana yargısız infaz yaparsa Beybolat’a buraları dar edeceğini söylüyor.

ERTUĞRUL: YIKANA KADAR DURMAYACAĞIM

Ertuğrul, Süleyman Alp’in yanına gidiyor. Tek yumruk olup Moğol’un tepesine çökeceklerini söylüyor. Ertuğrul Alıncak’ın elinden Keykavus’u kurtarıyor. Keykavus onu kurtararak Alıncak’ı sarstıklarını söylüyor. Ertuğrul Alıncak’ı yıkana kadar durmayacağını söylüyor. Ertuğrul Alıncak’ın onlardan şüphelenip obalarını basacağını biliyor. Moğol casusları tarafından bir mektup yazdırıp, Keykavus’u kaçıranın başkaları olduğuna dair izlenim verecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE



ALINCAK KAN DÖKMEYE GELİYOR

Alıncak öfke içinde Kayı obasını yok edeceklerini söylüyor. Beybolat’ın da pusatını Kayılar’a vurmasını istiyor. Dragos, Artuk Bey’e Alıncak’ın geldiğini haber veriyor. Alıncak Kayılar’ı bu topraklardan sileceğini söyleyip harekete geçiyor. Hayme Ana ve Ertuğrul’un ailesi Alıncak’a direniyor. Alıncak Kaya Obası’nı kan gölüne çevireceğini söylüyor.