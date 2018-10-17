Diriliş Ertuğrul’un yeni oyuncusu Hande Soral kimdir? Ertuğrul Bey yeni sezonda aşık olacak!

Diriliş Ertuğrul bomba gibi bir yeni sezonla ekranlara dönüyor. Diziseverler yepyeni oyuncu kadrosunu merak ediyor. Geçtiğimiz sezon Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatun hayatını kabetmişti. Bu sezonda ise Ertuğrul Bey yeniden aşık olacak. Ertuğrul Bey'in aşık olacağı kadını ise güzel oyuncu Hande Soral canlandıracak. Ekranlardan aşina olduğumuz Hande Soral kimdir, kaç yaşındadır? İşte Hande Soral'ın daha önce yer aldığı projeler...

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Hande Soral, geçtiğimiz sezon Diriliş Ertuğrul dizisine veda eden Halime Hatun’u canlandıran Esra Bilgiç’in yerine gelecek. Güzelliği ile de Esra Bilgiç’e benzeyen Hande Soral’ın dizideki performansı ve özel hayatı merak konusu oldu. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan Hande Soral'ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş'i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler.” İşte Hande Soral hakkında merak edilenler…

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral Demirci (2 Şubat 1987; İnegöl) Türk oyuncudur.Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı’nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır. Ardından birçok dizide oynayan Hande Soral’ın büyük çıkış yakalayan herhangi bir dizisi olmamakla birlikte Diriliş Ertuğrul’daki performansı merak ediliyor.

HANDE SORAL’IN DAHA ÖNCE YER ALDIĞI DİZİLER: