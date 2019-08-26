Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman ne zaman?

Diriliş Ertuğrul Mayıs ayında izleyicisine veda etti. Dizi Diriliş Osman olarak devam edecek. Diriliş Ertuğrul'un sezon finalinde; Ertuğrul, Arıkbuka'yı büyük bir oyuna getiriyor. Arıkbuka, Ertuğrul'u öldürmeye bu kadar hevesliyken kurduğu tüm tuzak çöküyor ve artık ona kaçacak yer kalmıyor. Ertuğrul ile Berke Han içlerindeki hainlerden kurtulup ittifakla yola çıkıyorlar. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte Diriliş dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler...

Diriliş Osman dizisi önümüzdeki sezon devam dizisi olarak ekranda olacak. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandıracak.Peki yaz tatiline giren Diriliş dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler…

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl ekim ayında ekrana gelmişti. Diriliş Osman olarak yeni sezonda devam edecek olan dizinin yine Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ ÖZETİ

İlbilge Sırma’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Sırma’nın Beybolat’ın mezarında buluştuğu adam konuşuyor. Sırma ona Alpleri vermişti. Berke Han’ın yolladığı altınları geri almak isteyen Sırma’nın alpler karşılığında aldığı vaat buydu. Sırma’nın gerçek yüzü ortaya çıkkınca sıra Taşkınbey’e geliyor. Taşkın benim alakam yok diyerek işin içinden çıkmak istyor. Ama Turgut Alp ona izin vermiyor. Adam konuşmaya devam ediyor. Tüm gerçekleri herkesin ortasında itiraf ediyor. Sırma Hatun’un altınları aldığını ve Taşkınbey’in de bu altınlarla bey olduğunu duyuruyor. Taşkınbey’in gerçek yüzü ortaya çıkınca görevden alınıyor. Buna direnmek istese de başarılı olamıyor. Turgut Alp, Taşkınbey’in bu direnişini canıyla ödetiyor. İlbilge altın için reyini satanları görevlerinden atıyor. Sırma’ya da çadırında hapis suçu veriliyor. İlbilge, Sırma’nın yediği tüm haltları öğrenip hükmünü öyle kesmek istiyor.

ZAFERE YÜRÜYÜŞ

Ertuğrul ile Berke Han içlerindeki hainlerden kurtulup anlaşmalarını kucaklaşarak kutluyorlar. Ertuğrul, Alem’i İslam’ı zalimlerin elinden birlikte kurtaracaklarına inanıyor. Ve bu ittifakla yola çıkılıyor. Kurtuluş amacıyla yola çıkan Ertuğrul’un yamacında Turgut Alp, Bamsı ve oğlu Gündüz de var.

ERTUĞRUL İLE BERKE HAN BÜYÜK OYUNU BOZUYOR

Ertuğrul Berke Han ile konuşuyor ama anlaşma olmuyor. Ama Arıkbuka için çok daha kötüsü oluyor. Ertuğrul, Berke Han’a yanında bir hain olduğunu söylüyor. Kırat, Ertuğrul’un bu gerçeği ortaya çıkarmadan ölmesini istiyor. Kırat, Arıkbuka’ya Ertuğrul’un Anadolu’ya gidiş yolunu açıklıyor. Ve Arıkbuka Ertuğrul’un önünü kesiyor. Ancak beklemediği bir manzara ile karşılaşıyor. Berke Han da orada ve Arıkbuka’ya o hain adını verdiğini söylüyor. Ava giderken avlanan Arıkbuka büyük bir yıkım yalıyor ve tüm adamları öldürülüyor. Arıkbuka yine de akıllanmıyor ve hepsinin kellesini alacağını söylüyor.