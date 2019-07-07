Diriliş Osman dizisinin yeni kanalı belli oldu! Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman dizisinin yeni kanalı belli oldu. Osman Bey’i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden “Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu. Ertuğrul Bey karakterini yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu.

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl ekim ayında ekrana gelmişti. Diriliş Osman olarak yeni sezonda devam edecek olan dizinin yine Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.

Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/QeVOuUtv5d — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 7 Temmuz 2019

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ ÖZETİ

İlbilge Sırma'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Sırma'nın Beybolat'ın mezarında buluştuğu adam konuşuyor. Sırma ona Alpleri vermişti. Berke Han'ın yolladığı altınları geri almak isteyen Sırma'nın alpler karşılığında aldığı vaat buydu. Sırma'nın gerçek yüzü ortaya çıkkınca sıra Taşkınbey'e geliyor. Taşkın benim alakam yok diyerek işin içinden çıkmak istyor. Ama Turgut Alp ona izin vermiyor. Adam konuşmaya devam ediyor. Tüm gerçekleri herkesin ortasında itiraf ediyor. Sırma Hatun'un altınları aldığını ve Taşkınbey'in de bu altınlarla bey olduğunu duyuruyor. Taşkınbey'in gerçek yüzü ortaya çıkınca görevden alınıyor. Buna direnmek istese de başarılı olamıyor. Turgut Alp, Taşkınbey'in bu direnişini canıyla ödetiyor. İlbilge altın için reyini satanları görevlerinden atıyor. Sırma'ya da çadırında hapis suçu veriliyor. İlbilge, Sırma'nın yediği tüm haltları öğrenip hükmünü öyle kesmek istiyor.

ERTUĞRUL İLE BERKE HAN BÜYÜK OYUNU BOZUYOR

Ertuğrul Berke Han ile konuşuyor ama anlaşma olmuyor. Ama Arıkbuka için çok daha kötüsü oluyor. Ertuğrul, Berke Han'a yanında bir hain olduğunu söylüyor. Kırat, Ertuğrul'un bu gerçeği ortaya çıkarmadan ölmesini istiyor. Kırat, Arıkbuka'ya Ertuğrul'un Anadolu'ya gidiş yolunu açıklıyor. Ve Arıkbuka Ertuğrul'un önünü kesiyor. Ancak beklemediği bir manzara ile karşılaşıyor. Berke Han da orada ve Arıkbuka'ya o hain adını verdiğini söylüyor. Ava giderken avlanan Arıkbuka büyük bir yıkım yalıyor ve tüm adamları öldürülüyor. Arıkbuka yine de akıllanmıyor ve hepsinin kellesini alacağını söylüyor.

ZAFERE YÜRÜYÜŞ

Ertuğrul ile Berke Han içlerindeki hainlerden kurtulup anlaşmalarını kucaklaşarak kutluyorlar. Ertuğrul, Alem'i İslam'ı zalimlerin elinden birlikte kurtaracaklarına inanıyor. Ve bu ittifakla yola çıkılıyor. Kurtuluş amacıyla yola çıkan Ertuğrul'un yamacında Turgut Alp, Bamsı ve oğlu Gündüz de var.