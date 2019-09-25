Diriliş Osman’da Burak Özçivit’in partneri Özge Törer oldu

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Diriliş Osman'da başrol olarak yer alacak Burak Özçivit'in partneri belirlendi. Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak isim Özge Törer oldu.

Diriliş Osman dizisi yeni sezonda devam dizisi olarak ekranda olacak. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandıracak. Kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına kısa bir süre kala dizinin kadın başrol oyuncusu bulundu.

ÖZGE TÖRER DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİNDE

Burak Özçivit’in partneri Özge Törer olacak. Özge Törer, dizide Malhun Hatun karakterini canlandıracak.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü 3. sınıf öğrencisi olan Özge Törer, kamera önündeki ilk deneyimini Kanal V kanalında Özge ile hayatın içinden programını sunarak gerçekleştirdi.