Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni sezon yayın tarihi belli oldu! İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon 2. yeni bölüm fragmanı…

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da belli oldu. Twitter’dan Diriliş’in yeni sezon tarihi ve fragmanı ‘Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor!’ mesajı ile paylaşıldı. İste Diriliş Ertuğrul yeni sezonun yayınlanacağı tarih ve yeni bölüm fragmanı…

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Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonu için merakla beklenen tarih açıklandı. Ayrıca yeni bir fragman daha yayınlandı. Yeni sezon 2. fragmanında Ertuğrul, annesine obasını ayakta tutmaya çalışırken esas meselenin babalık olduğunu annesine söyler. Halime Sultan'ın ölümü ile yıllarca çocuklarına hem babalık hem analık eden Ertuğrul için evlenme vakti gelmiştir. Annesi de Ertuğrul'a bu yönde öğüt verir. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonuna bu yıl 7 Kasım’da başlıyor. Yayın gününde değişikliğe gidemeyen dizi yeni sezondan ilk bölümü ile önümüzdeki hafta çarşamba akşamı ekrana gelecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON 2. YENİ FRAGMAN



DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON YENİ FRAGMAN



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? SEZON FİNALİ ÖZETİ

Noyan, Anadolu'ya girdiklerinde onlara tabi olmayanları kılıçtan geçirme emri verir. Ancak önce beklemelerini söyler, Noyan'a göre Türkler birbirine düşüp birbirlerinin gözünü oyacaktır. Amacı ise Türkler'i Kösedağ'da kıstırmaktır. Son darbeyi burada vuracaktır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

GÖÇ VAKTİ GELİYOR

Hayme Ana, Ertuğrul'un yiğitlerinin başarı ile döneceğini söyler. Söylediği gibi de olur. Bamsı Beyrek ile Turgut Alp iyi haberlerle döner. Gündüz de yanlarındadır ve Hayme Ana'nın kahramanlığından söz eder. Ertuğrul Bey göçün vakti geldiğini söyler ve Söğüt'e göç başlayacaktır. Hayme Ana, Gündüz'e Söğüt'ün hikayesini anlatır. Gündüz de babası gibi bir yiğit olacağını söyler.

İMPARATORUN OĞLU PRENS THEODOR ERTUĞRUL BEY'İN HUZURUNDA

Nikea'dan imparatorun oğlu elçi olarak gelir. Bamsı ve Turgut şaşırır ama Ertuğrul kendinden emindir. Türkler'in karşısında duramayacaklarını anladıklarını söyler. Bamsı ile Turgut imparatorun oğlunu karşılar. Prens Theodor kendini tanıtır ve Ertuğrul Bey'in huzuruna çıkar. Prens sulh anlaşması için gelmiştir. İstediği barışın kalıcı olmasıdır, yanında da bir sandık dolusu değerli eşyayı hediye olarak getirir. Ertuğrul, barışın bozulma sebebi olarak onları gösterir, prens teminat olarak kendini gösterir. Ertuğrul sulh teklifini geri çevirmeyeceklerini söyler. Ve anlaşma imzalanır. Ertuğrul, Bamsı, Artuk ve Turgut'un keyfi yerindedir. Prens dürüst bir çizgi çizmiştir ama yine de tedbiri elden bırakmayacaklardır.

NOYAN KANKARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Karacahisar'dan haber gelir. Noyan, Ertuğrul'un adamlarının tabakaneyi basıp herkesi öldürdüğünü öğrenir. Noyan'ın kankardeşini de Ertuğrul ile Hayme Ana'nın öldürdüğünü duyar. Noyan ağıtlar yakarak, öfke ile Ertuğrul'un adını sayıklıyor.

Ertuğrul, Moğol tehdidinin bitmediğinin ve yeniden Anadolu'ya saldıracaklarının farkındadır.

HALİME HATUN'A VEDA

Göç vakti geliyor. Ertuğrul Halime'nin mezarına giderek vedalaşıyor. Gündüz de, Hayme Ana'da oradadır. Ertuğrul niyet Söğüt'e gittiklerinin de müjdesini verir. Gündüz'ün gözyaşları arasında dualar edilir. Sonra da Söğüt'e doğru yola koyulurlar.