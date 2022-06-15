Disney Plus’ın lansman gecesine Tarkan damga vurdu

Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam Haliç'teki Tersane İstanbul'da Tarkan konseri ile muhteşem bir lansmana imza attı.

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Dijital yayıncılıkta Netflix ve Amazon’a Türkiye’de bir ABD’li rakip daha geldi. Dün yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus için Haliç’teki Tersane İstanbul’da bir lansman düzenlendi. Davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı.

Gecede sahneye çıkan Tarkan ise hem şarkılarıyla hem de danslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Lansmana katılan oyuncular: