Diva Bülent Ersoy bu video ile sosyal medyayı yıktı

Bülent Ersoy, snapchat uygulamasıyla çektiği videosuyla sosyal medyada kahkaha fırtınası estirdi. Videonun altına yapılan yorumlar da bir o kadar komikti...

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Sosyal medya, sosyal medya olalı böyle video görmedi. Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, snapchat uygulamasıyla çektiği komik videosu Instagram’da yayınlandı. 27 bin takipçili bir hesaptan yayınlanan Ersoy’un videosu kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yerini aldı.

Ersoy’un sesini incelterek, “Ama ben geyik olmak istemiyorum, geyiği sevmiyorum, tavşan olmak istiyorum. Sen niye beni böyle çekiyorsun ki” dediği videosuna çok sayıda komik yorum yapıldı. Takipçilerinden biri videonun altına “Elim ayağı boşaldı”, bir diğeri “Sen tavşan da olma üşürsün” yazdı. Bir Twitter kullanıcısının ise, “Abi. Sosyal medya maceramın sonuna geldim. Bu videodan sonra görecek bir şeyim kalmadı. Elveda” yazması ise takipçilerini güldürdü.