Diyar Pala kimdir? Diyar Pala nereli ve kaç yaşında?

Diyar Pala, 1981 doğumludur. 11 yaşında Türkiye’ye ses eğitimi almak için dönen ve 2005 yılında müzik piyasasına giriş yapan Diyar Pala hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Diyar Pala nereli ve kaç yaşında?

Bensiz Yapama, Yeşilimi Ver ve Bana Ne isimli parçaları ile popüler olan Diyar Pala hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Diyar Pala kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

DİYAR PALA KİMDİR?

Diyar Pala, 9 Mart 1981 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 çocuklu gurbetçi bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

11 yaşındayken müzik eğitimi almaya başlayan Diyar Pala, 2 yıl boyunca Türkiye'de müzik eğitimi almış ve 2005 yılından itibaren ise profesyonel müzik yaşantısına adım atmıştır. 2007 yılının son aylarına doğru “Yeni bir Flow” albümünü yayınladı. Albümü aynı anda İngiltere ve Türkiye'de piyasaya sürdü.

The Bill gibi ünlü TV dizilerinde de oyunculuk yapan Diyar Pala, 2012 yılında seslendirip klip çektiği Pompalamasyon isimli şarkı ile gündem olmuş ardından sessizliğe bürünmüştür. Bu süre zarfında hayranları ile Instagram ve Twitter üzerinde yazışan ünlü rapçi; 16 Mayıs 2016 tarihinde Diyar Pala, resmi Youtube hesabında “dikkatli izle ve paylaş” adlı bir video yayımladı. Twitter üzerinden bu videoyu paylaşarak yeni albüm hazırlığı içerisinde bulunduğunu söyledi. Videonun içeriğinde albümün gelmeyecek olduğunu belirten bir hareket bulunuyordu. 1 Kasım 2016’da Pompalamasyon için bir remix hazırladı ve Spotify gibi mecralarda paylaştı.

Eğlenceli ve hareketli müzik tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü rapçi Diyar Pala'nın Youtube'de en popüler parçaları ise “Bensiz Yapama”, “Yeşilimi Ver” ve “Bana Ne” adındaki şarkılarıdır.

Albümleri:

2007 – Yeni Bir Flow

2010 – Original

2011 – Seviş Benimle (single)

2011 – Pompalamasyon Remix (single)

2017 – Bana Ne (single)

2018 – Hayat (Ep)