Diziler ertelendi mi? Corona virüsten dolayı hangi diziler ara verdi?

Diziler ertelendi mi? Corona virüsten dolayı hangi diziler ara verdi?

Corona virüs salgını sonrasıda tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu gibi yerler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. Dizi setleri de Corona virüsüne karşı önlem olarak ara vermeye başladı. Peki hangi dizilerin çekimleri ertelendi?

Ülke çapında corona virüsü salgının yayılmasını engellemek amacıyla birçok kurum, kuruluş faaliyetlerini geçici olarak durduruyor. Her gün onlarca kişinin çalıştığı ve çalışmaların saatlerce sürdüğü dizi setleri de durmaya başladı.

HANGİ DİZİLERİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ?

Hekimoğlu, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin çekimlerine ara verildi.

Yapımcılar, ‘Hekimoğlu’, ‘Savaşçı’ ve ‘Bir Annenin Günahı’ dizilerinin çekimine ara verileceğini duyurdu. Sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etti.

Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada “‘Geç kaldık’ dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır” denildi. Çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart’tan itibaren ‘Savaşçı’ ile ‘Bir Annenin Günahı’ dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.

Karga Seven Yapım da ‘Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.