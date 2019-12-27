Dizilere bir hafta yılbaşı arası! Diziler neden yayınlanmayacak, yeni bölümler ne zaman?

Dizilere bir hafta yılbaşı arası! Diziler neden yayınlanmayacak, yeni bölümler ne zaman?

Her yıl olacak ayının ilk haftasında diziler kanalların reklam anlaşmaları sebebiyle ara veriyor. Bu yıl da yılbaşının gelmesi ile her yıl olduğu gibi bu yıl da diziler en az bir hafta yayınlanmayacak. Peki dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ara ne zaman bitecek?

Ekranların iddialı dizileri, yılbaşı haftasında en az bir haftalık tatile giriyor. Kanalların reklam anlaşmaları süreci nedeniyle bu durum her yıl yaşanıyor. Geçen yıl sıkıntılı geçen süreç sebebiyle diziler üç hafta yayınlanmamıştı. Bu yıl ise dizilerin bir hafta ara vermesi bekleniyor.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümlerinin ilerleyen haftalardan itibaren yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

YILBAŞI HAFTASI HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur, Fox TV’deki Mucize Doktor ve Kadın, Kanal D’de Hekimoğlu, Azize ve Afili Aşk, Star TV’de Çocuk, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai ile TV8’in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yılbaşı haftasında ara verecek.