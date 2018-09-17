Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Gün gün diziler ne zaman başlayacak?

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Gün gün diziler ne zaman başlayacak?

Dizi sezonu başlıyor. Diziseverler dizilerin yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediyor. İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Kadın dizlerinden bazılarının başlangıç tarihi belli oldu. Çoğu dizinin yeni sezon fragmanları da yayınlandı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dizlerden birçoğu yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Eyül ayının gelmesi ile dizi sezonunu da başlıyor. Hazırlıklarını tamamlayıp yeni sezon tarihi belli olan diziler de var, henüz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli olmayan dizilerde. İşte gün gün hangi dizi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı…

PAZARTESİ

Söz ve Çukur dizileri 17 Eylül Pazartesi yani bugün başlıyor.

SALI

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 18 Eylül Salı günü başlayacak. Salı günleri yayınlanan Eşkıya ve Kadın dizilerinin başlangıç tarihi belli değil.

ÇARŞAMBA

Sen Anlat Karadeniz ve Kızım 19 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak. Diriliş ertuğrul dizisinin başlangüç tarihi belli değil.

PERŞEMBE

Avlu ve Bir Umut Yeter dizileri 20 Eylül Perşembe günü başlayacak.

CUMA

İstanbullu Gelin dizisi 21 Eylül Cuma günü başlayacak.